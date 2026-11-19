Už atitinkamas Baudžiamojo kodekso pataisas po svarstymo ketvirtadienį balsavo 74 parlamentarai, prieš nebuvo, susilaikė vienas politikas.
Iki projekto priėmimo liko dar vienas balsavimas. Jis numatytas gruodžio 3 dieną.
„Turime projektą, kuriuo tikrai suteiksime šansą žmonėms“, – sakė Seimo narys liberalas Vitalijus Gailius.
Anot jo, dabartinė norma, kai už mažo kiekio narkotikų turėjimą taikoma baudžiamoji atsakomybė, neveikia prevenciniu požiūriu.
Seimo nario duomenimis, 2017 metais, kai įvesta baudžiamoji atsakomybė, už mažo kiekio narkotikų turėjimą nubausta apie 2 tūkst. asmenų, dabar – apie 5 tūkst. per metus.
„Tiems žmonėms, kurie suklydo, kurie neturi priklausomybės, kurie nepasodinti ant adatos, mes siūlome gydytis šešis mėnesius, ir pateikus duomenis apie gydymo ciklą, jis būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nedidelio kiekio narkotinių medžiagų turėjimą, kuris jam yra išgyvenimo klausimas. Ir lygiai taip pat vaiką, kuris galbūt pirmą kartą įsigijo, dar net nespėjęs pabandyti, jeigu jis lankys 14 valandų kursus, jį bus galima atleisti besąlygiškai nuo baudžiamosios atsakomybės ir tada jo ateitis nebus sugadinta. Jis galės pretenduoti į valstybės tarnybą, studijuoti universitete, tarnauti Lietuvos kariuomenėje“, – teigė V. Gailius.
Pagal Teisės ir teisėtvarkos komiteto suredaguotą pernai kovą demokratės Agnės Širinskienės parengtą Baudžiamojo kodekso pataisą, nuo baudžiamosios atsakomybės būtų atleistas tas asmuo, kuris prisipažino neteisėtai disponavęs nedideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų, neturėdamas tikslo jų platinti, savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl savo būklės įvertinimo ir sutiko lankyti bei baigė narkomanijos prevencijos kursus arba pradėjo gydymą ir gydėsi ne trumpiau kaip šešis mėnesius.
Ši norma negaliotų tiems, kas turi diagnozuotą psichikos ir elgesio sutrikimą dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimo.
Atleidimas negaliotų ir antrą kartą padarius tą patį nusikaltimą.
Iki 2016 metų Lietuvoje taikyta administracinė atsakomybė už nedidelio kiekio narkotikų turėjimą savo reikmėms. Ją kriminalizavus, dabar kasmet apie 5 tūkst. žmonių dėl to patraukiama baudžiamojon atsakomybėn.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką asmuo, kuris savo noru kreipėsi medicinos pagalbos ar norėdamas atiduoti narkotines medžiagas, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už vartotų ar atiduotų narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą.
Tačiau jei žmogus nėra priklausomas nuo narkotikų ir jam nėra reikalingas gydymas, jam nėra prieinamos kitos alternatyvos, jis netenka galimybės pasinaudoti atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės.
Taip pat atleidimas, net jei asmuo ir sutiktų lankyti kursus ar gydytis, nuo baudžiamosios atsakomybės šiuo metu neprieinamas ir tiems, kurie buvo pagauti vartojantys narkotines medžiagas, o ne patys savanoriškai jas atnešė pareigūnams.
Šiuo metu didžiausia bausmė už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti yra laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Ankstesnėje Seimo kadencijoje Laisvės partijos atstovai siekė išvis dekriminalizuoti disponavimą nedideliu kiekiu narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tačiau priimti tokį pakeitimą neužteko balsų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.