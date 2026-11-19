Praėjusią savaitę projektą apsvarstė pagrindinis Biudžeto ir finansų komitetas (BFK), išnagrinėjęs kitų komitetų ir atskirų Seimo narių registruotus siūlymus.
BFK nusprendė projektą grąžinti tobulinti Vyriausybei. Tiesa, pritarta opozicijai priklausančios liberalų frakcijos parlamento Simono Gentvilo siūlymui išlaidas mažinti – atsisakyti daugiau nei 60 mln. eurų vertės kitiems metams suplanuotų Šeimo paketo priemonių.
Tarp jų – 40 mln. eurų paramos pirmam šeimos būstui regionuose programa, 23,65 mln. eurų vienkartinės paramos pradinuko krepšeliui finansavimas.
BFK taip pat pritarė Seimo kanceliarijos prašymui skirti daugiau lėšų darbo užmokesčiui, prašo Valstybės kontrolės (VK) papildomai įvertinti ir Vyriausybės patobulintą biudžeto projektą.
Valstybės biudžeto klausimas
Antrajam svarstymui į Seimo plenarinių posėdžių salę šis projektas turėtų grįžti gruodžio pradžioje.
Dabar valstybės numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas viršija nustatytus europinius Mastrichto kriterijus, dėl to valdantieji ieško būdų surinkti daugiau pajamų.
Dėl to koalicijoje susitarta dėl kai kurių mokestinių pakeitimų – azartinių lošimų, cukraus mokesčio, alkoholio ir tabako akcizų pokyčių, naujos viršpelnių apmokestinimo schemos, kuri būtų taikoma energetikos sektoriuje veikiančioms įmonėms.
Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP, kitų metų projekte ji siekia 48,2 proc. BVP.
Biudžeto projektą įvertinusi VK nustatė rizikų, kad į esamą projektą yra įtrauktos ne visos išlaidos, trūksta kai kurių planuojamų pajamų surinkimo pagrįstumo – dėl to numatoma, kad deficitas bus didesnis nei šiuo metu planuoja Vyriausybė, rizikų savo išvadoje nustatė ir Lietuvos bankas (LB).
Projekte numatomos valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.