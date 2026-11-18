Kaip Seime surengtoje spaudos konferencijoje trečiadienį sakė konservatorė Jurgita Sejonienė, parlamentarai abejoja dviejų teisės aktų pakeitimų konstitucingumu – dėl sutarčių su Valstybine ligonių kasa (VLK) sudarymo tvarkos ir pacientų galimybės primokėti už sveikatos priežiūros paslaugas.
„Tai Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio pakeitimo įstatyme nustatytas naujas modelis, pagal kurį prioritetas sudaryti sutartis su Valstybine ligonių kasa suteikiamas jau esamoms Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių viešosioms bei biudžetinėms įstaigoms, o privačioms įstaigoms taikomi kur kas griežtesni reikalavimai. Tai ir apimtys su jomis yra mažinamos, ir galimybė dalyvauti sutarčių sudaryme kitoms, iki šiol sutarčių neturėjusioms, privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms galimybės yra praktiškai nulinės“, – sakė ji.
„Manome, kad tai visiškai neatitinka pacientų interesų, todėl kad pacientas nesirenka sveikatos priežiūros įstaigos pagal jos nuosavybės formą, renkasi įstaigą pagal tai, kur jam sveikatos priežiūrą gauti yra patogiausia, kur geriausiai atitinka jo lūkesčius ir visiškai teisėtus interesus“, – kalbėjo parlamentarė.
Ginčija pakeitimus
Parlamentarai taip pat ginčija pakeitimus, kuriais apribota pacientų galimybė savo iniciatyva pasirinkti brangesnes sveikatos priežiūros paslaugas ar priemones ir už jas primokėti. Tai liečia Sveikatos sistemos įstatymo 11 ir 49 straipsnius ir šių metų kovo 25 dienos Vyriausybės nutarimą.
„Kelių straipsnių pakeitimo įstatymu panaikinama pacientų galimybė ir teisė savo iniciatyva pasirinkti papildomas ar brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas ar procedūras, už jas susimokėti, galimybė prisimokėti brangesnių priemonių kainų skirtumą, ir tai yra apribota baigtiniu Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintu sąrašu. Taip pat apribota ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų teisė teikti mokamas ne medicinos paslaugas ir nustatyti jų kainas“, – kalbėjo parlamentarė.
Kaip rašė BNS, nuo 2027 metų įsigalios Sveikatos draudimo įstatymo pataisos, kuriomis prioritetas skirstant Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšas bus suteikiamas valstybės ir savivaldybių viešosioms bei biudžetinėms gydymo įstaigoms. Pagal naują tvarką, su privačiomis gydymo įstaigomis Valstybinė ligonių kasa sutartis sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos.
Be kita ko, pernai lapkritį Seimas uždraudė gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas už PSDF lėšomis apmokamas paslaugas, o nauja tvarka įsigaliojo šių metų gegužę. Pagal ją gydymo įstaigos privalo užtikrinti pacientams galimybę gauti kompensuojamas paslaugas be papildomo mokesčio, tačiau palikta teisė primokėti už tam tikras brangesnes medicinos priemones ir nemedicinines, vadinamąsias komforto, paslaugas.Abiem prašymams būtini Seimo narių parašai buvo surinkti dar spalio 27 dieną. Vieną kreipimąsi pasirašė 31, kitą – 32 parlamentarai.
„Mes manome, kad vienas ir kitas įstatymas gali prieštarauti Konstitucijai, natūralu, dėl to ir kreipiamės“, – trečiadienį sakė Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Opozicijos atstovės taip pat kritikavo Seimo pirmininką Juozą Oleką, kuris, jų teigimu, tris savaites delsė patvirtinti parlamentarų kreipimusis į KT. Trečiadienį Seimo pirmininkas abu dokumentus pasirašė.
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