Taip siekiama, kad prekybininkai nepiktnaudžiautų ir valstybei sumokėtų daugiau mokesčių.
Seimas antradienį po pateikimo pritarė tokioms Akcizų įstatymo pataisoms – už balsavo 52 Seimo nariai, prieš nebuvo, o susilaikė 7. Į plenarinių posėdžių salę pataisos grįš gruodžio 22 dieną.
Dabar tokia tvarka taikoma tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų didmenininkams.
Viceministras: pokyčių būtinybę lemia praktinė patirtis
Kaip teigė finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus, pokyčių būtinybę lemia praktinė patirtis. Pasak jo, 2024 metų gruodį, prieš smarkiai padidinant e. cigarečių skysčių akcizą didmenininkai sukaupė itin dideles šių produktų atsargas, prilygstančias maždaug vienų metų pardavimams.
„Dėl tokio išankstinio atsargų kaupimo, manoma, kad valstybės biudžetas negavo apie 17 mln. eurų pajamų“, – pristatydamas pataisas Seime antradienį teigė K. Kvaraciejus.
„Elektroninės cigaretės, jos yra naujas produktas, atsiradęs rinkoje prieš keletą metų, ir matome, kad jam reikalingas papildomas reguliavimas. Anksčiau jam net nebuvo akcizas taikomas. Pastebėjome, kad yra problema, kurią reikia spręsti, tai ir sprendžiame“, – pridūrė jis.
Viceministro teigimu, pataisos leis ateityje išvengti tokių situacijų, kai prieš akcizų didinimą sukaupiamos didelės atsargos, kurios parduodamos su mažesniu akcizu, nepaisant įsigaliojusių didesnių mokesčių.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas teigė, kad dėl pokyčių, jeigu jiems Seimas pritars, į biudžetą būtų surinkta daugiau pinigų: „Padaryt tvarką, kad gudrauodegiautojai neprisipirktų iš anksto prekių, kai jos yra pigesnės, kai akcizas padidėja, tada padidinti (produkto kainą be akcizo – BNS) ir parduoti, ir užsidirbti“.
Tuo metu „aušrietis“ Saulius Bucevičius piktinosi, kad pokyčiais norima apriboti verslą: „Kuo žmonės dabar kalti, kad jie yra užsipirkę?“
Norint sumažinti administracinę naštą verslui pataisomis siūloma atsisakyti prievolės automatiškai teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai inventorizacijos aktus, kai pasikeitus akcizų tarifams inventorizuojamos prekės.
Tokia prievolė išliktų, tačiau inventorizacijos aktą reikėtų pateikti tik mokesčių administratoriui pareikalavus.
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