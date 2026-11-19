„Priimdami sprendimą dėl Lietuvos solidarumo įnašo formos, turime atsakingai įvertinti mūsų valstybės nacionalinio saugumo interesus, institucijų pajėgumus ir realias 1-ojo solidarumo ciklo įgyvendinimo patirtis. Taip pat turime nepamiršti, kad Lietuva skiria didelius išteklius ES išorės sienos apsaugai“, – Seimo pranešime cituojama ERK pirmininkė Rasa Budbergytė.
Pirmajame ES solidarumo cikle Lietuva pasirinko mišrų įnašą – 50 proc. įsipareigojimų vykdyti priimant migrantus iš kitų Bendrijos valstybių, likusią dalį – finansiniu įnašu. Seimo komitetų teigimu, Lietuva jau įgyvendino beveik pusę prisiimtų migrantų perkėlimo įsipareigojimų, tačiau šis procesas susiduria su praktiniais iššūkiais.
Europos Komisija (EK) antrus metus iš eilės Lietuvą priskyrė prie valstybių, kurioms kyla migracijos spaudimo rizika.
Pasak Seimo URK pirmininko Remigijaus Motuzo, nustatant šalių solidarumo įsipareigojimus būtina atsižvelgti ir į Lietuvos patiriamas Baltarusijos režimo hibridines atakas.
„Solidarumas turi būti grindžiamas ne tik bendrais įsipareigojimais, bet ir realiu valstybių patiriamo spaudimo bei jų indėlio saugant visos ES saugumą įvertinimu“, – teigė R. Motuzas.
Seimo komitetai taip pat siūlo siekti, kad EK, vertindama migracijos spaudimą valstybėms narėms, atsižvelgtų ir į užkardytų bandymų neteisėtai kirsti ES išorės sieną statistiką.
Seimo vardu priimta nuomonė perduota Vyriausybei, kuri formuos Lietuvos poziciją derybose dėl 2027 m. ES solidarumo rezervo.
ELTA primena, kad pirmadienį Migracijos komisija pritarė vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno siūlymui kitąmet nepriimti migrantų iš kitų ES valstybių, o solidarumo įsipareigojimus vykdyti finansiniu įnašu.
Pasak ministro, kol kas nėra aišku, kokio dydžio įnašą Lietuvai teks sumokėti. Komitetams pritarus šiam siūlymui, galutinį sprendimą priims Vyriausybė.
Šių metų gegužę Lietuva nusprendė priimti 58 migrantus iš Kipro bei sumokėti 1,4 mln. eurų įnašą.
ES migracijos ir prieglobsčio pakte numatyta, kad Bendrijos valstybės narės prie solidarumo mechanizmo gali prisidėti priimdamos migrantus, mokėdamos finansinius įnašus arba teikdamos alternatyvią paramą.
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