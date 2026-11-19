Priimtomis pataisomis apibrėžiamas CO2 terminalų teisinis statusas, o jų techninę priežiūrą vykdys Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.
„Lietuvos pramonei būtina ieškoti sprendimų, kurie leistų mažinti išmetamą CO2 kiekį ir kartu išlaikyti gamybos konkurencingumą. Tam reikia ne tik technologijų, bet ir aiškių taisyklių bei infrastruktūros“, – pranešime cituojamas energetikos ministras Lukas Savickas.
Ministerijos duomenimis, Klaipėdoje planuojamam CO2 terminalui įrengti preliminariai reikėtų apie 300 mln. eurų investicijų. Galutinį investicinį sprendimą numatoma priimti 2028 metais, o terminalo veiklą pradėti 2032 metais.
„Mūsų tikslas – Klaipėdoje sukurti infrastruktūrą, kuri Lietuvos ir regiono pramonės įmonėms suteiktų prieigą prie Europoje vystomų CO2 transportavimo ir nuolatinio saugojimo grandinių“, – teigia „KN Energies“ generalinis direktorius Darius Šilenskis.
Planuojama, kad Lietuvos ir kitų Baltijos šalių pramonės įmonėse surinktas anglies dioksidas būtų gabenamas į Klaipėdos terminalą, kuriame būtų laikinai saugomas, o vėliau specializuotais laivais išgabenamas į nuolatinio geologinio saugojimo vietas Šiaurės jūroje.
Teigiama, jog tokia infrastruktūra ypač aktuali cemento, trąšų ir chemijos pramonei, kurioje dėl technologinių procesų dalies CO2 emisijų išvengti sudėtinga.
Pasak ministerijos, šiuo metu yra patvirtinta Klaipėdos CO2 terminalo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa, rengiama ataskaita ir baigiama priešprojektinių sprendinių studija.
Įstatymo pataisoms įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nenumatoma.
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