Šiuos prioritetus ji pristatė ketvirtadienį ES Švietimo tarybos posėdyje Briuselyje, Lietuvai perimant pirmininkavimo atsakomybę iš Airijos.
„Stiprindami Europos švietimą, daug dėmesio skirsime „Erasmus+“ programos ateičiai. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai trejeto partnerė Airija ir prieš tai pirmininkavusios šalys įdėjo daug pastangų rengiant naujos kartos „Erasmus+“ reglamentą, šis dokumentas bus ir Lietuvos prioritetas“, – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešime cituojama R. Popovienė.
„Taip pat skatinsime diskusijas dėl mokytojų profesijos patrauklumo didinimo. Mokytojai yra vienas svarbiausių sėkmingos švietimo sistemos pagrindų. Europa turi ieškoti būdų, kaip veiksmingiau juos remti visais profesinės karjeros etapais – nuo karjeros pradžios iki nuolatinio profesinio tobulėjimo ir ilgalaikės karjeros“, – nurodė ministrė.
Įgūdžių ir kvalifikacijų srityje Lietuva daugiausia dėmesio ketina skirti kvalifikacijų perkeliamumui, jų skaitmeninimui ir paprastesniam pripažinimui tarp Bendrijos valstybių narių.
ES švietimo ministrai taip pat diskutavo apie mokinių kritinio mąstymo stiprinimą sparčiai kintančioje skaitmeninėje aplinkoje. R. Popovienė pabrėžė, kad į mokyklų programas būtina įtraukti skaitmeninių ir pilietiškumo kompetencijų ugdymą.
„Mokyklos negali vienos susidoroti su hibridinėmis grėsmėmis. Mūsų pareiga – suteikti mokytojams prieigą prie reikiamų žinių ir ekspertinės pagalbos, kad jie būtų pasirengę ugdyti mokinių kompetencijas“, – kalbėjo ji.
Briuselyje taip pat paminėtas Airijos prisijungimas prie Baltijos ir Beniliukso šalių aukštojo mokslo kvalifikacijų automatinio pripažinimo sutarties. Paraišką prisijungti prie šio susitarimo yra pateikusi ir Lenkija.
Ši 2024-ųjų gegužę įsigaliojusi sutartis užtikrina, kad vienoje iš susitarime dalyvaujančių šalių įgyta aukštojo mokslo kvalifikacija automatiškai pripažįstama kitose šalyse. Tai palengvina akademinį judėjimą, stiprina tarptautinį bendradarbiavimą.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus nuo 2027 metų sausio 1-osios.
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