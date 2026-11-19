Kaip nurodė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Raminta Popovienė ES Švietimo taryboje Lietuva perims pirmininkavimo atsakomybę iš šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančios Airijos.
Taip pat vyks ES šalių ministrų diskusija dėl mokinių kritinio mąstymo gebėjimų stiprinimo sparčiai kintančioje skaitmeninėje aplinkoje.
Be to, R. Popovienė dalyvaus renginyje, skirtame paminėti Airijos prisijungimą prie Baltijos ir Beniliukso šalių aukštojo mokslo kvalifikacijų automatinio pripažinimo sutarties.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė dalyvaus ES Jaunimo reikalų tarybos posėdyje, pristatys Lietuvos patirtį stiprinant tarpsektorinį bendradarbiavimą, įtraukiant jaunimą į politikos formavimą ir teikiant individualią pagalbą jauniems žmonėms.
Pasak atstovo Igno Algirdo Dobrovolsko, ministrė taip pat pristatys projektą „Jungtys“, kuriame pagalbą jau gavo 5,5 tūkst. jaunuolių, o daugiau kaip 39 proc. jų pradėjo mokytis, savanoriauti, ieškoti darbo arba dirbti.
Posėdžio pabaigoje Lietuva pristatys būsimo pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo politikos prioritetus – saugią Europą, jaunų žmonių sveikatą ir gerovę bei pilietinio įsitraukimo stiprinimą.
I. Ruginienė taip pat dalyvaus jaunimo pusryčiuose, skirtuose informaciniam raštingumui, susitiks su socialiniais partneriais.
Kultūros ministras Lukas Alsys BNS nurodė, kad ES Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryboje bus pristatomas Airijos pasiektas progresas.
„Turbūt daugiausia dėmesio susilauks vadinamasis „Kids“ aktas (ES vaikų aktas – BNS). Taip pat bus pristatytos kitų šalių narių pozicijos įvairiais klausimais, turbūt ryškiausi – Europos kultūros sostinių programa, paveldo ženklo, audiovizualiniai klausimai“, – sakė ministras.
Jis planuoja susitikti su Lenkijos nacionalinio paveldo ir kultūros bei Vokietijos kultūros ir medijų ministrais, Europos Komisijos vicepirmininke, atsakinga už technologinį suverenumą ir demokratiją, Henna Virkkunen (Hena Virkunen).
Taip pat numatomi L. Alsio susitikimai su Europos Parlamento kultūros ir švietimo komiteto pirmininke Nella Riehl (Nela Ryl), už kartų teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingu eurokomisaru Glennu Micallefu (Glenu Mikalefu).
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus nuo 2027 metų sausio 1-osios.
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