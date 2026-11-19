Taip studentai siekia atkreipti valdžios dėmesį į pagrindines problemas: mažas stipendijas, brangiUs, bet apgailėtinos būklės bendrabučius.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Studentai surengė performansą – valgė „bomžpakius“
Padengtas šventinis stalas, o prie jo renkasi kostiumais vilkintys studentai ir puošniomis suknelėmis bei makiažu pasidabinusios studentės. Tik štai vietoje prabangaus patiekalo atkeliauja… greitai paruošiami makaronai, vadinamieji „bomžpakiai“. Minėdami tarptautinę studentų dieną jauni žmonės iš Vytauto Didžiojo universiteto tokiu netradiciniu performansu kvietė pažvelgti į jų realybę.
„Viskas, ką čia matote, yra simbolika, neturime nei vyno. Mums kartojama, kad turime patirti studentišką gyvenimą, tačiau dauguma studentų susiduria su ta problema, kad neturi iš ko išgyventi“, – aiškino VDU Studentų atstovybės prezidentė Urtė Buckiūnaitė.
Studentai sako patiriantys finansinių sunkumų, dažnai priversti dirbti, kad galėtų pragyventi, kenčia ir mokslai:
„Pati, va, atsėdėjau čia ir tiesiai į darbą, nes nežinia kitaip kaip išgyvenčiau, už bendrabutį mokėti reikia... Mes neprašome prabangos, mes prašome, kad suteiktų galimybę mums komfortiškai gyventi.“
„Turim per atostogas dirbti, kad turėtumėm, kaip pragyventi, jei negyveni su tėvais.“
Daugelis negauna ir stipendijų arba jų neužtenka elementariausiems poreikiams:
„Buvo 9.2, 9.3 ir tik kai pasiekiau 9.7 gavau stipendiją.“
„Yra žmonių, kurie rinkosi studijas, kad gautų stipendiją, bet, pasirodo, jos nėra prižadėtos visiems.“
„Labai maža dalis gauna tą stipendiją, ir jos kartais neužtenka pasidengti bendrabutį, studentas priverstas dirbti ir eiti į rinką, kad galėtų išsilaikyti“, – aiškino VDU Studentų atstovybės prezidentė U. Buckiūnaitė.
„Tenka atsisakyti dalykų studijuojant, ne visada tam pakanka lėšų.“
„Norime parodyti, kaip gyvena studentai, per ironiją perteikiame, kaip yra, kad ir kiti pamatytų.“
Tragiškos būklės studentų bendrabučiai
Studentų skvere skambėjo ir manifestas. Studentai dar kartą priminė neseniai „TV3 žiniose“ rodytą jų gyvenimo bendrabučiuose realybę.
„Studentai gyvena bendrabučiuose, kuriuose yra pelėsis, auga grybai, tai nehigieniška, nekalbam apie orų gyvenimą. Valgysim „bomžpakius“ prabangioje vakarienėje, nes tik tiek sau jis gali leisti, kai iš jo paimami pinigai už tą supelijusį bendrabutį“, – aiškino VDU Studentų atstovybės prezidentė U. Buckiūnaitė.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė sako, kad anksčiau ministerija skirdavo lėšų bendrabučių remontams. Bet programa baigėsi, tad, deja, šiemet valstybė papildomų lėšų pagerinti studentų gyvenimo sąlygoms – neras. Esą apie tai turi galvoti ne tik valstybė, bet ir mokslo įstaigos.
„Šiais metais mes rengiame pažangos priemonę, bet šiandien joje neturime numatytų lėšų, nes dar rengiame“, – aiškino švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
„Mes visada girdime, kad nėra pinigų, bet čia ne mūsų atsakomybė – mums reikia išgyventi“, – tikino VDU Studentų atstovybės prezidentė U. Buckiūnaitė.
Lietuvos aukštosiose mokyklose iš viso studijuoja virš 100 tūkstančių studentų.
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