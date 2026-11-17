Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 12.08 val. pranešta, kad Kaune, Marvelės gatvėje, įmonės teritorijoje, atvira liepsna dega naujas oro valymo įrenginys.
Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė oro valymo sistemos įrenginys. Oro valymo sistemoje degė biofiltrai ir rezervuare sudegė dalis medžio drožlių.
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