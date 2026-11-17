Nuolat skubėti įpratusioje visuomenėje Kalėdos vis dažniau tampa ne ramybės, jaukumo ir buvimo kartu, o nesibaigiančių rūpesčių bei dovanų pirkimo karštinės laikotarpiu. Vieniems gražiausios metų šventės reiškia begalinį darbų sąrašą, kitiems – pareigą su giminėmis susėsti prie bendro stalo, tretiems – stresą bei įtampą, užgožiančią tikrąjį šventinį džiaugsmą.
Kviečia į Kauno kalėdinės eglutės įžiebimo šventę
Būtent klausimą, ar tame šurmulyje dar liko vietos pamirštoms tradicijoms ir tikrajai Kalėdų prasmei, šiemet kelia Kauno kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, lapkričio 27-ąją 19.30 val. kviečianti į stebuklų kupiną puotą.
„Eglutės įžiebimas – viena laukiamiausių metų švenčių. Ypač vaikams. Norime, kad jie turėtų ką pamatyti, kuo pasidžiaugti ir ką prisiminti. Kasmet stengiamės nustebinti kažkuo nauju. Šiemet vėl ruošiame įspūdingą renginį, puošiame miestą, organizuojame pramogas visai šeimai. Norime, kad kauniečiai turėtų kur susitikti, pabūti kartu ir gerai praleisti laiką. Juk tam šventės ir yra“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Šventinį teatralizuotą koncertą organizuojančios kūrybos ir prodiusavimo agentūros „Iš pirmo dublio“ vadovė Gintarė Kreipavičiūtė sako su komanda norinti visus paraginti į Kalėdas pažvelgti kitaip – ne kaip į darbų, pirkinių ir įsipareigojimų maratoną, o kaip į progą sustoti ir pastebėti šalia esančius.
„Kurdami šios šventės koncepciją, norėjome ne tik gražaus koncerto, bet ir priminimo apie tai, kas iš tiesų kuria Kalėdų stebuklą. Juk tai nėra po eglute sukrauti dovanų kalnai, nuo vaišių lūžtantys stalai ar nuolatinis skubėjimas, stengiantis visur suspėti. Kartais, vaikydamiesi tobulų Kalėdų, patys jas paverčiame nesibaigiančių pareigų ir rūpesčių maratonu.
O juk nieko nenutiks, jei grindys liks neišplautos ar svečiams susėdus prie stalo vakarienė dar keps orkaitėje. Kur kas svarbiau bent trumpam sustoti, nurimti, pasikalbėti, skirti laiko vieni kitiems. Kad vaikai pakeltų akis nuo telefonų ir išgirstų senelių pasakojimus, o suaugusieji, užuot rūpinęsi, ar viskas tobula, tiesiog pasidžiaugtų buvimu kartu. Būtent apie tai ir yra mūsų kuriama pasaka – apie paprastus, bet šiandien kartais primirštamus dalykus, kuriuose ir slypi tikrasis Kalėdų stebuklas“, – renginio idėją atskleidžia organizatorė.
Renginį vainikuos žinomų atlikėjų koncertai
Šių metų pagrindinę Kauno eglę papuoš įspūdingi nėriniai, o girliandose atgims pasakų siužetai, bet mažiems ir dideliems pažįstamų magiškų personažų netrūks ir renginio scenoje. Renginio pasakoje gausu komiškų situacijų, kuriose žiūrovai lengvai atpažins savo pasiruošimo Kalėdoms patirtis, o šventinis chaosas taps proga pasijuokti iš kasdienių rūpesčių ir prisiminti, kaip lengva vaikantis tobulos šventės pamiršti svarbiausią jos prasmę.
„Stebuklinga Kalėdų Senelio puota – tai istorija, kad gražiausi dalykai gimsta veikiant kartu. Kiekvienas pasakų personažas į šventę atsineš kažką savito, tačiau tik suvienijus jėgas ir susijungus visoms dovanoms, įvyks tikrasis Kalėdų stebuklas. Žiūrovus pakviesime pažinti kiekvieno personažo pasaulį, o jų istorijos, muzikiniai pasirodymai, teatrališki sprendimai ir įspūdingi vizualiniai efektai susipins į vieną kalėdinę pasaką.
Scenoje išvysime Pauliną Paukštaitytę, Evgenyą Redko, Gabrielių Vagelį, Ovidijų Vyšniauską su sūnumi Adomu, Ingą Jankauskaitę, Liną Rastokaitę, Egidijų Sipavičių, grupę „Pikaso“ ir daugelį kitų žinomų atlikėjų. Prie jų prisijungs šokėjai ir choras, o visą renginį lydės įspūdingi garso bei šviesų sprendimai, tad laukia išties didžiulis, įspūdį paliekantis reginys“, – žada Gintarė Kreipavičiūtė.
Būtent pamestas šventines vertybes įkūnys ir stebuklingos dovanos, kurias į Kalėdų senelio rengiamą puotą atsineš ypatingi svečiai – elfai, fėjos, nykštukai bei kiti pasakų personažai, kuriuos įkūnys žinomi Lietuvos atlikėjai. Kiekviena dovana simbolizuos tai, ko neretai pritrūksta šiuolaikiniame šventiniame šurmulyje: vaikišką fantaziją ir tikėjimą stebuklais, pirmosios snaigės keliamą tyrą džiaugsmą, šviesą, artumą, dalinimąsi ir bendrystę prie šventinio stalo.
Kauno eglutės įžiebimą stebėti bus galima ir tiesioginėje transliacijoje, lapkričio 27 d. 19:30 val. per TV3!
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