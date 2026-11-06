Aiškėja, kaip šiemet atrodys Kauno eglė: pamatykite patys

Po kelerių metų pertraukos į Kauno Kalėdų eglės kūrybą sugrįžo kauniečiams puikiai pažįstama menininkė Jolanta Šmidtienė, daugelį metų formavusi išskirtinį miesto Kalėdinį veidą. Jos sumanymai ne kartą pavertė Rotušės aikštės eglę tikra menine instaliacija, sulaukusia dėmesio ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
Kauno kalėdinės eglutės vizija
J. Šmidtienės sugrįžimas į Kauno Kalėdų eglės kūrybą pratęsia ne vienerius metus puoselėtą tradiciją. Šįkart menininkė kauniečius ir miesto svečius kvies pasinerti į subtilų nėrinių pasaulį, pagrindinę Kauno eglę aprengs „sniego nėriniais“.
„Temą padiktavo mano didelė meilė nėriniams. Jau ne vienerius metus domiuosi jais, esu aplankiusi daugybę muziejų, ypač Italijoje. Norėjosi, kad eglė atrodytų tarsi graži dama, pasipuošusi puošnia, lengva ir žiemiškai balta nėrinių suknele“, – pasakojo J. Šmidtienė.
Šių metų puošybai pasirinkta neįprasta medžiaga – perdirbti stalo teniso kamuoliukai, iš kurių dėliojasi nėrinius primenantys raštai. Iš daugybės smulkių elementų kuriami ornamentai, atkuriantys tradicinių nėrinių įspūdį.
Kūrėja pasakoja, kad kompozicijoje susipins klasikiniai nėrinių ornamentai ir įvairūs pasakojimų motyvai. Tarp jų atsiras angeliukų, gyvybės medžio, arkliukų, paukštelių siluetai. Taip eglutės puošyba taps ne tik dekoratyviniu kūriniu, bet ir savotiška istorijų knyga.
Maždaug penkiolikos metrų aukščio natūrali eglė šiemet bus kuriama taip, kad lankytojai galėtų ne tik grožėtis jos išore, bet ir patirti visą magiją iš vidaus. Čia jų lauks aplink kamieną išdėstyta dvylika baltų kėdžių, simbolizuojančių metų mėnesius.
„Kauniečiai puikiai žino, kad labai mėgstu artimą kontaktą su eglėmis, todėl šį kartą taip pat norėjosi, kad žmonės galėtų ne tik apeiti aplink ją, bet ir užeiti į vidų, prisėsti, pabūti ir pasimėgauti Kalėdų dvasia iš arčiau“, – džiaugėsi menininkė.
Kalėdinė eglutė Vienybės aikštėje
Šiemet Kalėdų nuotaika sklis ir Vienybės aikštėje. Čia iškils kitokio charakterio žaliaskarė, dekoruota natūraliomis eglės šakomis. Dvi skirtingos eglės kurs du savitus šventinius miestelius: Rotušės aikštėje puoselėjama tradicijų ir jaukumo dvasia, o Vienybės aikštėje įsikurs modernesnė Kalėdų erdvė su ledo čiuožykla.
„Kaune kursime du skirtingus, tačiau vienas kitą papildančius Kalėdų miestelius. Rotušės aikštėje lauks tradicinė šventinė atmosfera, natūrali eglė, mediniai nameliai ir jaukios dekoracijos, o Vienybės aikštėje – modernesnė erdvė su stikliniais kupolais.
Abiejuose miesteliuose netrūks staigmenų, todėl kviesime atrasti bei patirti abi Kalėdų istorijas“, – kalbėjo Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Pagrindinės Kauno Kalėdų eglės įžiebimas ir šventinis koncertas Rotušės aikštėje vyks lapkričio 27 dieną, 19.30 val.
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