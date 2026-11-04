„Tesonet“ Kaune pradeda daugiafunkcio kvartalo statybas: investuos 90 mln. eurų

„Tesonet“ strateginių projektų vadovė Evelina Žvinytė portalui teigė, kad įmonė pasirašė rangos sutartį su statybų bendrove „Conres LT“.
Pasak E. Žvinytės, pirmuoju etapu apie 1,36 ha ploto sklypo dalyje, pradėjus nuo biurų pastato, vėliau bus statomas viešbutis, o galiausiai – butai. Anot jos, viso kvartalo statybas planuojama baigti iki 2028 metų trečiojo ketvirčio.
Pirmuoju etapu pradėtas statyti 6,4 tūkst. kv. metrų pagrindinio ploto aštuonių aukštų viešbutis, kuriame galėtų apsistoti apie 310 žmonių.
Administracinį pastatą sudarys šeši korpusai. Dviejuose 8 aukštų korpusuose numatytos 1,7 tūkst. kv. metrų ploto erdvės komercijai, 3,35 tūkst. kv. metrų – biurams. Likę keturi 5 aukštų korpusai suplanuoti 86 dviejų ir daugiau kambarių butams, rašo portalas.