Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Tesonet“ Kaune pradeda daugiafunkcio kvartalo statybas: investuos 90 mln. eurų

2026-11-04 08:06 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-04 08:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Technologijų grupė „Tesonet“ pradėjo daugiafunkcio kvartalo Kaune, Žemojoje Fredoje, pirmojo etapo statybas, į kurias planuoja investuoti 90 mln. eurų, skelbia portalas „Verslo žinios“.

tesonet (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Technologijų grupė „Tesonet“ pradėjo daugiafunkcio kvartalo Kaune, Žemojoje Fredoje, pirmojo etapo statybas, į kurias planuoja investuoti 90 mln. eurų, skelbia portalas „Verslo žinios“.

REKLAMA
0

„Tesonet“ strateginių projektų vadovė Evelina Žvinytė portalui teigė, kad įmonė pasirašė rangos sutartį su statybų bendrove „Conres LT“.

Pasak E. Žvinytės, pirmuoju etapu apie 1,36 ha ploto sklypo dalyje, pradėjus nuo biurų pastato, vėliau bus statomas viešbutis, o galiausiai – butai. Anot jos, viso kvartalo statybas planuojama baigti iki 2028 metų trečiojo ketvirčio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmuoju etapu pradėtas statyti 6,4 tūkst. kv. metrų pagrindinio ploto aštuonių aukštų viešbutis, kuriame galėtų apsistoti apie 310 žmonių.

Administracinį pastatą sudarys šeši korpusai. Dviejuose 8 aukštų korpusuose numatytos 1,7 tūkst. kv. metrų ploto erdvės komercijai, 3,35 tūkst. kv. metrų – biurams. Likę keturi 5 aukštų korpusai suplanuoti 86 dviejų ir daugiau kambarių butams, rašo portalas.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų