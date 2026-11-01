Domeikavoje atidaryta antroji Kauno rajono modulinė priedanga mokyklos bendruomenei saugoti

Vietos savivaldybės teigimu, priedanga pritaikyta trumpalaikiam prieglobsčiui ir ekstremaliosios situacijos metu gali užtikrinti būtiniausias sąlygas joje esantiems žmonėms. Joje įrengta hermetiškų durų sistema, autonominis LED apšvietimas, vėdinimo sistema su automatiniais sprogimo vožtuvais ir avarinis išėjimas.
Patalpose taip pat sumontuoti suolai-gultai, parūpintos pirmosios pagalbos priemonės, gesintuvai, sausieji tualetai ir vandens talpyklos. Čia papildomai įrengta ir mechaninė oro ištraukimo sistema, kurią prireikus galima įjungti siekiant pagreitinti oro cirkuliaciją.
„Kai rengdami Kauno rajono strateginį plėtros planą klausėme gyventojų, kas jiems svarbiausia, tarp pagrindinių prioritetų buvo įvardytas ir saugumas. Šiandien tai ypač aktualu visoje Europoje. Todėl džiaugiuosi, kad Domeikavoje atidarome jau antrąją modulinę priedangą Kauno rajone ir galime užtikrinti didesnį čia besimokančių vaikų bei dirbančių pedagogų saugumą“, – pranešime cituojamas Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Tai antroji tokio tipo modulinė priedanga Kauno rajone. Pirmoji buvo atidaryta birželį Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje.
Abiejų modulinių priedangų įrengimas savivaldybei kainavo daugiau kaip 411 tūkst. eurų.
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