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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vertė žmones elgetauti ir uogauti: vyrui gresia laisvės atėmimas iki 12 metų

2026-11-05 12:17 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 12:17
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Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje vyras kaltinamas prekyba žmonėmis, išnaudojimu priverstiniam darbui, sukčiavimu ir kitomis nusikalstamomis veikomis, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Teismas (Fotobankas)

Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje vyras kaltinamas prekyba žmonėmis, išnaudojimu priverstiniam darbui, sukčiavimu ir kitomis nusikalstamomis veikomis, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

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Baudžiamosios bylos duomenimis, byloje nukentėjusiaisiais pripažinti penki asmenys. Keturi iš jų, kaip įtariama, buvo išnaudojami priverstiniam darbui. Kaltinamasis, pasinaudodamas šių asmenų sunkia socialine ir materialine padėtimi, sveikatos problemomis, gyvenamosios vietos neturėjimu ir priklausomumu nuo jo, gabeno juos į miškus rinkti uogų. Trys asmenys buvo verčiami jas rinkti, o vienai iš jų buvo nurodyta surinktas uogas pardavinėti.

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Ikiteisminio tyrimo duomenimis, surinktą derlių kaltinamasis pasiimdavo, o už jį gautus pinigus, kaip įtariama, pasisavindavo. Manoma, kad nukentėjusieji buvo apgyvendinti palapinėse ir neturėjo galimybės savarankiškai išvykti iš miško. Viena iš šių nukentėjusiųjų buvo verčiama elgetauti Kauno mieste. Kaltinamasis kontroliavo, kiek pinigų ji turi surinkti ir kada baigti elgetauti, o gautas pajamas galimai pasisavindavo.

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Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad kaltinamasis neteisėtai įgijo ir naudojo kelių asmenų elektroninės atpažinties bei bankininkystės duomenis. Įtariama, kad jais pasinaudodamas nukentėjusiųjų vardu jungėsi prie informacinių sistemų, naudojosi jų mokėjimo kortelėmis ir atliko finansines operacijas. Be to, pagaminęs netikrus dokumentus, galimai apgaule įgijo nukentėjusiesiems priklausančias socialines išmokas.

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Vyras kaltinamas dėl pavėluoto ar netinkamo darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimo, išnaudojimo priverstiniam darbui, sukčiavimo, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos, neteisėto disponavimo įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, kodais ir kitokiais duomenimis, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo, dokumento suklastojimo.

Už šias nusikalstamas veikas numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki 12 metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.

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