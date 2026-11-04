Teismas gavo už paauglių tvirkinimą nuteisto Jakščio prašymą: prašo peržiūrėti bausmę

„Šiandien LAT gautas nuteistojo R. Jakščio prašymas atnaujinti baudžiamąją bylą ir pakeisti 2026 m. rugpjūčio 18 d. apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalį dėl bausmių subendrinimo ir atliktos bausmės įskaitymo“, – Eltai trečiadienį teigė LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė.
Kasacinis teismas priėmė nagrinėti už paauglių tvirkinimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus skundą, bet jam skirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo nesustabdė.
Kasaciniu skundu R. Jakštys prašo panaikinti apkaltinamąjį apeliacinės instancijos teismo rugpjūčio 18 d. nuosprendį ir jo bylą perduoti nagrinėti iš naujo arba nuosprendį keisti.
Kauno apygardos teismas rugpjūčio 18 d. atmetė už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteisto R. Jakščio dviejų advokatų prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo.
Nuteistąjį rugpjūčio pabaigoje sulaikė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, jis buvo pristatytas į įkalinimo įstaigą.
Bylos duomenimis, nusikalstamos veikos buvo padarytos 2018–2020 m., kai R. Jakštys, žinodamas, kad nukentėjusiesiems yra 14–15 metų, jų atžvilgiu atliko tvirkinamuosius veiksmus.
R. Jakštys neseniai tapo pirmuoju nuteistuoju už seksualinius nusikaltimus, kuriam buvo pritaikytas lygtinis paleidimas – jis ir jo advokatai laimėjo bylą Konstituciniame Teisme (KT).
Nuteistasis kreipėsi į KT su individualiuoju skundu, kuriuo siekė, kad jam ir kitiems už panašaus pobūdžio nusikaltimus asmenims būtų taikomas lygtinis paleidimas.
KT birželį pripažino, kad Bausmių vykdymo kodekso nuostata, kuria draudžiama nuteistiesiems už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui taikyti lygtinį paleidimą, prieštarauja konstituciniam valstybės principui.
Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui kalintiems asmenims netaikant lygtinio paleidimo, šie nuteistieji taip pat praranda galimybę būti individualiai įvertinti, jiems nėra taikoma probacija, jie neturi galimybės laikytis lygtinio paleidimo draudimų, kuriais siekiama mažinti nuteistųjų pakartotinį nusikalstamumą.
Po KT sprendimo minėtoje byloje R. Jakščiui buvo pritaikytas lygtinis paleidimas ir jis buvo paleistas į laisvę, tačiau, kaip jau minėta, įsiteisėjus teismo sprendimui byloje dėl nepilnamečių tvirkinimo, policija nuteistąjį sulaikė, vėliau jis buvo pristatytas į įkalinimo įstaigą.
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