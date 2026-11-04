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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas galutinai paliko galioti trejų metų draudimą] Rasikui eiti viešąsias pareigas

2026-11-04 14:08 / šaltinis: BNS
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2026-11-04 14:08
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Panevėžio apygardos teismas konstatavo, kad praėjusios kadencijos Ignalinos rajono merui Justui Rasikui ir buvusiam vicemerui Juozui Rokui „čekiukų“ byloje baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas būti išrinktam ar paskirtam į viešąsias pareigas trejiems metams – paskirta pagrįstai, trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Justas Rasikas (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Panevėžio apygardos teismas konstatavo, kad praėjusios kadencijos Ignalinos rajono merui Justui Rasikui ir buvusiam vicemerui Juozui Rokui „čekiukų“ byloje baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas būti išrinktam ar paskirtam į viešąsias pareigas trejiems metams – paskirta pagrįstai, trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

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Šiems politikams buvo pateikti kaltinimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo.

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Tyrimo metu buvo nustatyta, kad J. Rasikas ir J. Rokas 2019–2023 metų kadencijos laikotarpiu, piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi ir siekdami asmeninės turtinės naudos, suklastodami dokumentus, apgaule savo naudai įgijo Ignalinos rajono savivaldybės pinigines lėšas.

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Kaip kompensaciją už kurą, kuris buvo sunaudotas tariamai atliekant tarybos nario pareigas, J. Rasikas, pateikęs suklastotus 86 degalų pirkimo kvitus ir 27 tarybos nario išlaidų ataskaitas, neteisėtai gavo 5 tūkst. 75 eurus. O J. Rokas, pateikęs suklastotus 93 degalų pirkimo kvitus ir 28 suklastotas išlaidų ataskaitas – 5 tūkst. 289 eurus.

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Dar vykstant ikiteisminiam tyrimui abu politikai atlygino visą savivaldybei padarytą turtinę žalą.

Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmai, išnagrinėję bylą, šių metų gegužės 11 dieną paskelbė nuosprendį, kuriuo J. Rasiką ir J. Roką pripažino kaltais. Teismas nusprendė šiuos politikus atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą pusantrų metų laikotarpiui, perduodant juos šeimos narių atsakomybėn. Jiems taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė – viešųjų teisių atėmimas – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas trejiems metams.

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Advokatai J. Rasiko ir J. Roko, kurie ir šios kadencijos metu yra Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariai, nuosprendį apskundė apeliacine tvarka, prašydami panaikinti skundžiamo nuosprendžio dalį, kuria minėtiems politikams skirta baudžiamojo poveikio priemonė – viešųjų teisių atėmimas.

Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs šį skundą, spalio 29 dieną J. Rasiko ir J. Roko gynėjų apeliacinius skundus atmetė. Teismas konstatavo, kad ši baudžiamojo poveikio priemonė yra proporcinga padarytoms nusikalstamoms veikoms, atleistųjų nuo baudžiamosios atsakomybės asmenybėms, taip pat atitinka aktualią teismų praktiką tokio pobūdžio bylose.

Ši nutartis įsiteisėjo jos paskelbimo dieną.

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