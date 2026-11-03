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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Beveik 70 apgautų žmonių: Panevėžyje vyras gudriai išpardavė svetimus paspirtukus, dviračius

2026-11-03 13:10 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-11-03 13:10
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Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui su kaltinamuoju aktu perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 37 metų panevėžietis E. N. kaltinamas sukčiavimu, turto pasisavinimu ir iššvaistymu, aplaidžiu bei apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu. Byloje nukentėjusiaisiais pripažinta beveik 70 asmenų, o jiems bei valstybei  padaryta žala skaičiuojama dešimtimis tūkstančių eurų.

Paspirtukas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui su kaltinamuoju aktu perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 37 metų panevėžietis E. N. kaltinamas sukčiavimu, turto pasisavinimu ir iššvaistymu, aplaidžiu bei apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu. Byloje nukentėjusiaisiais pripažinta beveik 70 asmenų, o jiems bei valstybei  padaryta žala skaičiuojama dešimtimis tūkstančių eurų.

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Ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Robertas Diksa, atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.

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Teisėsaugos tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2022–2025 metais E. N. veikė kaip dviejų mažųjų bendrijų (MB) bei uždarosios akcinės bendrovės (UAB) faktinis vadovas.  

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Šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, kai į policiją vienas po kito ėmė kreiptis asmenys, teigiantys, kad nukentėjo nuo panevėžiečio E. N. Vieni niekaip negalėjo atgauti jam remontuoti perduotų elektrinių dviračių, paspirtukų, kitų variklius turinčių transporto priemonių. Kiti, iš anksto kaltinamajam sumokėję pinigus už norimus įsigyti elektrinius dviračius, paspirtukus, motociklus, vejos robotus ar jų detales, liko ir be pinigų, ir be prekių.

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Jau tuo metu, kai jo atžvilgiu buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas, įtariamasis galimai toliau vykdė nusikalstamas veikas – 2025 metų sausį, pažadėjęs parduoti kalibruotos medienos, kurios net neturėjo, paėmė 2 tūkst. 700 eurų iš pirkėjo ir savo įsipareigojimų neįvykdė. Tų pačių metų vasarą, radęs skelbimą, kad verslininkas ieško, kas galėtų suremontuoti didesnį kiekį elektrinių paspirtukų, pasiūlė savo paslaugas. Iš užsakovo gavęs remontui daugiau nei 80 paspirtukų, didžiąją jų dalį pusvelčiui išpardavė, o savininkui grąžino tik 33-is taip ir nesuremontuotus paspirtukus.

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E. N. pateikti kaltinimai ir dėl 30 tūkst. eurų vertės turto iššvaistymo. Bylos duomenimis, jis perleido kitiems asmenims vienai MB priklausančius 4 automobilius bei 8 elektrinius skuterius, kurie pagal 2025 metų sausio 15 dieno teismo nutartį dėl nemokumo bylos iškėlimo šiai bendrijai turėjo būti perduoti teismo paskirtam nemokumo administratoriui.

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Šioje byloje nukentėjusiaisiais yra pripažinti 66 asmenys. Bylos duomenimis, vykdydamas variklinių transporto priemonių nuomos, išperkamosios nuomos, techninės priežiūros, remontų ir pardavimų veiklą, turėdamas išankstinį tikslą apgaule, E. N. sukčiaudamas apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – klientų pinigus – 58 tūkst. 217 eurų.

Atlikus ikiteisminį tyrimą E. N. buvo pateikti kaltinimai ir dėl aplaidaus bei apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo, organizavimo. Specialistai nustatė, kad MB 2022-2024 metais nedeklaravo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą ir fondus 10 tūkst. 425 eurų mokesčių.

Byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams.

Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

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