Praėjus keleriems metams po „Islamo valstybės“ žlugimo, prancūzų džihadistai sulaukė teismo Irake

Praėjus keleriems metams po grupuotės karinio sutriuškinimo, jos nariai vėl atsidūrė dėmesio centre – šįkart jie, įskaitant Prancūzijos piliečius, teisiami Irake už žiaurumus, įvykdytus prieš vadinamajame kalifate įstrigusius žmones.
Rugsėjį prasidėjo 47 Prancūzijos piliečių teismo procesai. Pernai iš Sirijos perkeltiems asmenims pateikti kaltinimai priklausymu grupuotei, 2014–2017 metais kontroliavusiai dideles abiejų šalių teritorijas.
Paskelbus pirmuosius nuosprendžius praėjusią savaitę, Bagdado Karcho baudžiamasis teismas devyniems vyrams skyrė laisvės atėmimo bausmes iki 20 metų.
Kalifatas
Tūkstančiai žmonių iš Europos keliavo prisijungti prie IS per karą Sirijoje, kur ši 2014 metais paskelbė kalifatą.
Prancūzija, nors ir repatrijuoja šimtus džihadistų šeimos narių, atsisako susigrąžinti daugumą dalyvavimu įtariamų vyrų, palikdama juos teisti užsienyje.
Daugelis prancūzų džihadistų buvo kilę iš didžiųjų miestų priemiesčių. Tarp kovoti išvykusių imigrantų palikuonių buvo ir islamą priėmusių asmenų.
Grupuotė kontroliuojamose teritorijose įvedė šariato įstatymą, paversdama moteris ir mergaites seksualinėmis vergėmis ir įkalindama arba nužudydama visus, kurie drįso pasisakyti prieš jos žiaurumus.
Baimė buvo grupuotės viešpatavimo priemonė tose vietovėse, kur moterys buvo slepiamos, o viešosiose aikštėse barzdoti kovotojai visiems matant vykdė egzekucijas.
Dabar kaltinamieji į teismą atvedami nuskustais veidais, vilkintys oranžinius kombinezonus.
Manoma, kad prie IS prisijungė apie 1,5 tūkst. prancūzų.
Tarp jų buvo ir 42 metų Kamelis Ben Mbarekas, sakęs, kad dirbo vairuotoju grupuotės islamo policijoje Rakoje, šiaurės Sirijoje.
„Gailiuosi (...) nes nebebuvau jaunas, kai organizacija mane apgavo“, – teismui sakė jis.
Iki šiol teisme pasirodė mažiau nei pusė kaltinamųjų prancūzų.
JAV vadovaujama koalicija IS nugalėjo 2017 metais Irake ir 2019 metais Sirijoje.
Tūkstančiai džihadistų kartu su savo šeimomis liko Sirijos kalėjimuose ir stovyklose, kurias kontroliavo kurdai.
Anksčiau šiais metais naujosios Sirijos institucijos, atėjusios į valdžią po diktatoriaus Basharo al Assado (Bašaro Asado) nuvertimo, perėmė džihadistus laikiusius kalėjimus.
Tada JAV kariuomenė į Iraką perkėlė daugiau nei 5,7 tūkst. maždaug 60 tautybių sulaikytųjų, įskaitant mažiausiai penkis Prancūzijos piliečius.
Tarp laukiančiųjų teismo taip pat yra Adrienas Guihalas, prisiėmęs atsakomybę IS vardu už 2016-ųjų liepos išpuolį Nicoje, kai džihadistas sunkvežimiu taranavo minią per Bastilijos paėmimo dienos minėjimą ir pražudė 86 žmones.
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