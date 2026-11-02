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Eugenijus Sabutis teisme neigė kaltę, parodymus davė Jonavos savivaldybės kontrolierė

2026-11-02 13:40 / šaltinis: ELTA
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2026-11-02 13:40
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„Čekiukų“ byloje kaltinimų sulaukęs buvęs Jonavos rajono savivaldybės vicemeras, tarybos narys, dabartinis parlamentaras Eugenijus Sabutis davė parodymus teismui, tačiau savo kaltės nepripažino.

Teismas (nuotr. ELTA)

„Čekiukų“ byloje kaltinimų sulaukęs buvęs Jonavos rajono savivaldybės vicemeras, tarybos narys, dabartinis parlamentaras Eugenijus Sabutis davė parodymus teismui, tačiau savo kaltės nepripažino.

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Šią baudžiamąją bylą nagrinėja Kauno apylinkės teismas Jonavoje.

„(E. Sabutis – ELTA) davė parodymus ir kaltu neprisipažino“, – Eltai sakė politiko advokatas Haroldas Juška.

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Anot jo, byloje aptariami su E. Sabučio veikla nesusiję čekiai yra jo žmonos, uošvio, uošvės. Pasak politiko gynėjo, teisme keliamas klausimas ir dėl išlaidų, skirtų televizoriui įsigyti.

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„Byloje keliamas televizoriaus klausimas: jis paaiškino, kad tuo metu buvo pandemija, reikėjo dalyvauti tarybos posėdžiuose. Jo regėjimas nėra geras, kai nuotoliniu būdu prisijungia keliasdešimt žmonių, telefono ekrane sunku juos įžiūrėti. Televizorius buvo priemonė iš namų dalyvauti tarybos posėdžiuose“, – sakė H. Juška.

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Jis mano, kad jo klientas kaltinimų „čekiukų“ byloje sulaukė nepagrįstai ir ši veika jau prarado pavojingumą.

„Aš manau, kad susiduriama su situacija, kai valstybė reikalauja iš žmonių, ko pati nebuvo sureguliavusi. Aš turbūt ne vienintelis advokatas, kuris kelia klausimą dėl reglamentavimo aiškumo. Dabar išmokos mokamos neteikiant jokių dokumentų“, – sakė gynėjas.

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H. Juška priminė, kad anksčiau tarybų nariai teikdavo ataskaitas, kvitus už veikloje patirtas išlaidas, tačiau dabar galioja tvarka, jog jie gauna algą ir jokių kvitų savivaldybei teikti nebereikia. 

Per teismo posėdį buvo apklausta savivaldybės kontrolierė

Teisme buvo apklausti asmenys, kurių kvitai pateko į E. Sabučio ataskaitas, taip pat buvo apklausta ir savivaldybės darbuotoja.

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„Gynyba teikė prašymus dėl apklausos, aš dėl to neprotestavau. Į teismo posėdį buvo iškviesta Jonavos rajono savivaldybės kontrolierė, ji pateikė paaiškinimus, dėl audito išvadų. Mano vertinimu, jos liudijimas pastiprino kaltinimą, iš esmės ji atsakė į mano klausimus. Kontrolierė pasakė, kad kiekvienas tarybos narys pateikdamas dokumentus, tvirtindavo juos savo parašu.

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Ji patvirtino, kad savivaldybės darbuotojai neturėjo galimybės matyti, kieno kvitus teikia tarybos nariai, nebuvo tokių instrumentų patikrinti. Net ir prokuroras jų neturi, teisę patikrinti, kieno yra mokėjimo kortelė, jis gali tik su ikiteisminio tyrimo teisėjo leidimu“, – Eltai sakė valstybės kaltinimą politiko byloje palaikantis Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.

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Pasak prokuroro, Jonavos rajono savivaldybėje egzistavo tvarka, jog tarybos nariai pirmiausia gaudavo pinigus išmokoms ir tik vėliau pirkimo kvitais pagrįsdavo savo išlaidas.

Jonavos rajono savivaldybės administracija šioje byloje yra civilinis ieškovas.

Teikė sutuoktinės ir įmonių čekius

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) skelbė, kad E. Sabutis, siekdamas pasisavinti avansu gautas išmokas tariamai patirtoms išlaidoms pagrįsti, naudojo čekius, kurie buvo apmokėti viešosios įstaigos, uždarųjų akcinių bendrovių bei kitų asmenų banko mokėjimo kortelėmis ir grynaisiais pinigais. Už minėtas lėšas buvo įsigyti degalai, apmokėtos televizijos ir televizijos įrangos įsigijimo išsimokėtinai paslaugos. Tokiu būdu, anot teisėsaugos, šiam Jonavos politikui, dabar dirbančiam Seime, nepagrįstai buvo išmokėti 3,1 tūkst. eurų.

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Kaip per posėdį paskelbė D. Valkavičius, minėta viešoji įstaiga yra Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, o bendrovės – „Egsta“ ir „Comintela“.

E. Sabučio deklaracijose viešai skelbiama, kad jo sutuoktinė Rasa Sabutienė bylai aktualiu laikotarpiu dirbo Kėdainių rajone, Akademijos miestelyje įsikūrusioje Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje darbų saugos specialiste. Ji šioje byloje apklausta kaip liudytoja.

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Bendrovė „Egsta“ yra Jonavoje veikianti statybų įmonė, Kauno rajone veikianti įmonė „Comintela“ verčiasi pakabinamų lubų montavimu.

Taip pat, kaip skelbė prokuroras, apmokėtos „Telia Lietuva“ televizijos ir televizijos įrangos įsigijimo išsimokėtinai paslaugos.

Kaip skelbė ELTA, būdamas Jonavos tarybos nariu 2019–2020 m. E. Sabutis, kaip įtariama, savivaldybei pateikė dokumentus, esą savo veikloje išnaudojo apie 1,5 tonos kuro ir pateikė svetimus kvitus kompensacijai gauti. Jis taip pat už savivaldybės lėšas įsigijo televizorių „Samsung“ su garso sistema.

Teisinės neliečiamybės Seimo sprendimu netekęs socialdemokratas ne kartą stebėjosi teisėsaugos vykdomais tyrimais „čekiukų“ bylose. Pasak E. Sabučio, įtarimai dėl galimai pasisavintų lėšų buvusius tarybos narius neva pasiveja tada, kai politikai nusprendžia kandidatuoti į aukštesnes pareigas arba nacionalinėje politikoje sulaukia daugiau dėmesio. Pats parlamentaras pernai rugpjūtį jis sulaukė savo kolegų palaikymo ir raginimo pretenduoti į premjero poziciją. Anot E. Sabučio, būtent tada jį pasiekė žinia, kad „čekiukų“ byloje jam suteikiamas specialiojo liudytojo statusas. Tai sužinojęs politikas kandidatuoti į Vyriausybės vadovus atsisakė.

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