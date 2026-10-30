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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teisme – seksualiniu priekabiavimu kaltinamo buvusio Radviliškio mokytojo byla

2026-10-30 10:40 / šaltinis: ELTA
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2026-10-30 10:40
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Šiaulių apylinkės teismas po savaitės skelbs nuosprendį buvusiam Radviliškio progimnazijos mokytojui, kaltinamam seksualiniu priekabiavimu prie 9 mokinių mergaičių.

Teismas (nuotr. ELTA)

Šiaulių apylinkės teismas po savaitės skelbs nuosprendį buvusiam Radviliškio progimnazijos mokytojui, kaltinamam seksualiniu priekabiavimu prie 9 mokinių mergaičių.

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Šią baudžiamąją bylą Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė dar 2024 m. rudenį.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2024 m. vasario 23 dieną, prokurorui susipažinus su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjo priimtu nutarimu atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir jį panaikinus. 

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Pasak prokurorės, buvo būtinas išsamesnis ir detalesnis tyrimas, per jį siekta išsiaiškinti visas reikšmingas faktines aplinkybes ir objektyviai nustatyti, ar prieš nepilnametes moksleives buvo padaryta nusikalstama veika,Prokuratūra skelbė, kad per tyrimo metu surinkta duomenų, kad kaltinamasis 2023–2024 mokslo metais galėjo seksualiai priekabiauti prie moksleivių. Baudžiamojoje byloje nukentėjusiomis pripažintos 9 mergaitės. 

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Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas siekdamas seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomo asmens, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

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Žiniasklaida rašė, kad į policiją su pareiškimu kreipėsi Radviliškio rajono savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis, sužinojęs apie nederamus mokytojo veiksmus moksleivių atžvilgiu. Tuometė  mokyklos vadovybė į skundus galimai nereagavo.

Vėliau mokytojas iš darbo išėjo, kaltinimus dėl seksualinio priekabiavimo jis neigė.

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