Teisme – seksualiniu priekabiavimu kaltinamo buvusio Radviliškio mokytojo byla

Šią baudžiamąją bylą Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė dar 2024 m. rudenį.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2024 m. vasario 23 dieną, prokurorui susipažinus su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjo priimtu nutarimu atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir jį panaikinus.
Pasak prokurorės, buvo būtinas išsamesnis ir detalesnis tyrimas, per jį siekta išsiaiškinti visas reikšmingas faktines aplinkybes ir objektyviai nustatyti, ar prieš nepilnametes moksleives buvo padaryta nusikalstama veika,Prokuratūra skelbė, kad per tyrimo metu surinkta duomenų, kad kaltinamasis 2023–2024 mokslo metais galėjo seksualiai priekabiauti prie moksleivių. Baudžiamojoje byloje nukentėjusiomis pripažintos 9 mergaitės.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas siekdamas seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomo asmens, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
Žiniasklaida rašė, kad į policiją su pareiškimu kreipėsi Radviliškio rajono savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis, sužinojęs apie nederamus mokytojo veiksmus moksleivių atžvilgiu. Tuometė mokyklos vadovybė į skundus galimai nereagavo.
Vėliau mokytojas iš darbo išėjo, kaltinimus dėl seksualinio priekabiavimo jis neigė.
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