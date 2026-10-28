Teismas atmetė buvusio VST vadovo Pociaus skundą dėl tarnybinės nuobaudos

R. Pociaus skundą atmetęs LVAT paliko galioti Vyriausybės buvusiam VST vadovui skirtą tarnybinę nuobaudą – papeikimą.
Teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino įrodymus, patvirtinančius pareigūno tarnybinius nusižengimus, susijusius su netinkamu pareigų vykdymu, tarnybinio pavaldumo principo pažeidimu ir nepakankamu pavaldžių darbuotojų veiklos organizavimu.
LVAT taip pat pabrėžė, kad Konstitucinis Teismas (KT) jau buvo pripažinęs Vyriausybės nutarimą dėl nuobaudos skyrimo neprieštaraujančiu Konstitucijai ir įstatymams, todėl nebuvo pagrindo jo panaikinti.
Ši LVAT nutartis yra neskundžiama.
ELTA primena, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) 2023 m. liepą panaikino 2022 m. birželį tuometiniam VST vadovui R. Pociui skirtą papeikimą. Teismas priėjo išvados, kad tiek Vidaus reikalų ministerija (VRM), atlikdama tarnybinį patikrinimą, tiek Vyriausybė, skirdama tarnybinę nuobaudą R. Pociui, padarė procedūrinių pažeidimų.
Šį VAAT sprendimą VRM apeliacine tvarka apskundė LVAT.
Ministerijos vertinimu, procedūriniai pažeidimai, padaryti skiriant papeikimą R. Pociui, nebuvo esminiai ir galėję lemti neteisingą asmens veiksmų vertinimą. VRM teigimu, Vyriausybės nutarimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo R. Pociui yra pagrįstas, nes nustatyti akivaizdūs Vidaus tarnybos statuto pažeidimai. VRM laikosi pozicijos, kad buvusio generolo nusižengimai – nedalyvavimas darbiniuose posėdžiuose, tinkamos vidaus kontrolės neužtikrinimas, viršijimas vadovaujamai įstaigai nustatytos kompetencijos – negali būti vertinami kaip mažareikšmiai.
Tiesa, LVAT išnagrinėjusi VRM skundą, grąžino bylą iš naujo nagrinėti Regionų administraciniam teismui. Pastarasis kreipėsi į KT dėl Vyriausybės nutarimo konstitucingumo. KT nutarus, kad ministrų kabineto sprendimas skirti tarnybinę nuobaudą neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui, Regionų administracinis teismas R. Pociaus skundą atmetė. Šį sprendimą buvęs VST vadovas vėl apskundė LVAT, kuris, kaip jau skelbta, jo skundą atmetė.
VRM 2022 m. birželį R. Pociui skyrė papeikimą už nepaklusnumą. Tuomet VRM skelbė, kad R. Pocius, pažeisdamas statutinėje tarnyboje griežtai reglamentuotą tarnybinį pavaldumą, nevykdydamas vadovybės nurodymo, rodė neigiamą pavyzdį įstaigos darbuotojams ir kitų statutinių įstaigų vadovams.
Anot ministerijos, nepaprastosios padėties metu VST priskirtos ypač svarbios nacionalinį saugumą užtikrinančios užduotys, apie kurių vykdymą būtina nuolat informuoti vidaus reikalų ministrę, o tuo metu R. Pocius nederino savo veiksmų su VRM vadovybe ir atsisakė vykdyti tuometinės vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės įsakymu patvirtintą planą. Apie kokį planą tada buvo kalbama, tuomet patikslinta nebuvo.
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