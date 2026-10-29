Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas įpareigojo iš naujo nagrinėti Gapšio prašymus išvykti iš kalėjimo atostogų metu

2026-10-29 11:22 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-29 11:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

Regionų administracinis teismas patenkino korupcijos byloje nuteisto eksparlamentaro Vytauto Gapšio skundą, įpareigodamas Kauno kalėjimo viršininką iš naujo nagrinėti prašymus dėl leidimo jam atostogų metu išvykti iš laisvės atėmimo vietos.

Vytautas Gapšys (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Regionų administracinis teismas patenkino korupcijos byloje nuteisto eksparlamentaro Vytauto Gapšio skundą, įpareigodamas Kauno kalėjimo viršininką iš naujo nagrinėti prašymus dėl leidimo jam atostogų metu išvykti iš laisvės atėmimo vietos.

REKLAMA
1

Kauno kalėjimo viršininkas turi iš naujo įvertinti V. Gapšio prašymuose nurodytas aplinkybes ir pateiktus dokumentus bei priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį, motyvuotą sprendimą, teigiama ketvirtadienį išplatintame teismo pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismas pažymėjo, kad, pagal Viešojo administravimo įstatymą, sprendimas turi būti aiškus, argumentuotas ir pagrįstas konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisės normomis.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau Kauno kalėjimas, atsisakydamas nagrinėti pareiškėjo prašymus, iš esmės apsiribojo nuoroda į vykstantį teisminį ginčą ir nepaaiškino, kodėl naujai pateikti prašymai laikytini tapačiais teisme jau nagrinėjamam klausimui.

REKLAMA

Naujuose prašymuose pareiškėjas pateikė papildomų argumentų ir dokumentų, tarp jų – Seimo kontrolierės pažymą, argumentus dėl skirtingų prašomų atostogų laikotarpių vertinimo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką.

Todėl, teismo vertinimu, Kauno kalėjimas turėjo atsižvelgti į šias aplinkybes ir nustatyti, ar naujų prašymų faktinis bei teisinis pagrindas iš tiesų sutampa su jau nagrinėjamu ginču.

REKLAMA
REKLAMA

Teismas pabrėžė, kad administracinio sprendimo motyvų trūkumas yra esminis pažeidimas, nes asmeniui turi būti aišku, kokiais faktais ir teisės normomis remiantis priimtas jam nepalankus sprendimas.

Vis dėlto sprendimo panaikinimas dėl nepakankamo motyvavimo savaime nereiškia, jog Kauno kalėjimas privalo patenkinti V. Gapšio prašymus. Juos nagrinėdamas iš naujo, Kauno kalėjimas gali priimti ir tokį patį sprendimą, bet jį tinkamai pagrįsdamas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ginčas kilo Kauno kalėjimui atsisakius nagrinėti buvusio Seimo nario prašymus, motyvuojant tuo, kad iš esmės dėl to paties klausimo administraciniame teisme jau vyksta teisminis ginčas. Kalėjimų tarnyba tokį Kauno kalėjimo sprendimą pripažino pagrįstu.

Regionų administracinio teismo ketvirtadienio sprendimas dar gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

REKLAMA

BNS rašė, kad V. Gapšys kalinamas nuo 2023-iųjų lapkričio, kai Apeliacinis teismas patvirtino jo kaltę „MG grupės“ politinės korupcijos byloje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024-ųjų spalį paliko galioti nuosprendį, skirdamas ketverių metų ir trijų mėnesių įkalinimo bausmę.

Teismai iki šiol atmetė visus V. Gapšio prašymus jam taikyti lygtinį paleidimą, be kita ko, pabrėždami, kad nuteistasis nepripažįsta kaltės.

Buvęs parlamentaras nuteistas už tai, kad, pažadėjęs atlikti taip pat kalinamo verslininko Raimondo Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gavo 12,1 tūkst. eurų nuolaidą Darbo partijos politinei reklamai ir 15 tūkst. eurų paramą įstaigai „Meno ir sporto projektai“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų