Teismas įpareigojo iš naujo nagrinėti Gapšio prašymus išvykti iš kalėjimo atostogų metu

Kauno kalėjimo viršininkas turi iš naujo įvertinti V. Gapšio prašymuose nurodytas aplinkybes ir pateiktus dokumentus bei priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį, motyvuotą sprendimą, teigiama ketvirtadienį išplatintame teismo pranešime.
Teismas pažymėjo, kad, pagal Viešojo administravimo įstatymą, sprendimas turi būti aiškus, argumentuotas ir pagrįstas konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisės normomis.
Tačiau Kauno kalėjimas, atsisakydamas nagrinėti pareiškėjo prašymus, iš esmės apsiribojo nuoroda į vykstantį teisminį ginčą ir nepaaiškino, kodėl naujai pateikti prašymai laikytini tapačiais teisme jau nagrinėjamam klausimui.
Naujuose prašymuose pareiškėjas pateikė papildomų argumentų ir dokumentų, tarp jų – Seimo kontrolierės pažymą, argumentus dėl skirtingų prašomų atostogų laikotarpių vertinimo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką.
Todėl, teismo vertinimu, Kauno kalėjimas turėjo atsižvelgti į šias aplinkybes ir nustatyti, ar naujų prašymų faktinis bei teisinis pagrindas iš tiesų sutampa su jau nagrinėjamu ginču.
Teismas pabrėžė, kad administracinio sprendimo motyvų trūkumas yra esminis pažeidimas, nes asmeniui turi būti aišku, kokiais faktais ir teisės normomis remiantis priimtas jam nepalankus sprendimas.
Vis dėlto sprendimo panaikinimas dėl nepakankamo motyvavimo savaime nereiškia, jog Kauno kalėjimas privalo patenkinti V. Gapšio prašymus. Juos nagrinėdamas iš naujo, Kauno kalėjimas gali priimti ir tokį patį sprendimą, bet jį tinkamai pagrįsdamas.
Ginčas kilo Kauno kalėjimui atsisakius nagrinėti buvusio Seimo nario prašymus, motyvuojant tuo, kad iš esmės dėl to paties klausimo administraciniame teisme jau vyksta teisminis ginčas. Kalėjimų tarnyba tokį Kauno kalėjimo sprendimą pripažino pagrįstu.
Regionų administracinio teismo ketvirtadienio sprendimas dar gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
BNS rašė, kad V. Gapšys kalinamas nuo 2023-iųjų lapkričio, kai Apeliacinis teismas patvirtino jo kaltę „MG grupės“ politinės korupcijos byloje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024-ųjų spalį paliko galioti nuosprendį, skirdamas ketverių metų ir trijų mėnesių įkalinimo bausmę.
Teismai iki šiol atmetė visus V. Gapšio prašymus jam taikyti lygtinį paleidimą, be kita ko, pabrėždami, kad nuteistasis nepripažįsta kaltės.
Buvęs parlamentaras nuteistas už tai, kad, pažadėjęs atlikti taip pat kalinamo verslininko Raimondo Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gavo 12,1 tūkst. eurų nuolaidą Darbo partijos politinei reklamai ir 15 tūkst. eurų paramą įstaigai „Meno ir sporto projektai“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.