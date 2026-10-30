Konflikto „Liepkalnyje“ byla: darbuotoja teisme teigė maniusį, kad kaltinamoji ją užmuš

Byla K. L. Menns iškelta po praėjusių metų vasarį Vilniuje, slidinėjimo centre „Liepkalnis“, įvykusio incidento, kurio metu, kaip skelbė teisėsauga, kaltinamoji užsipuolė minėtos įstaigos darbuotojus.
„Ten labai daug rėkimo buvo. Ji (K. L. Menns – ELTA) labai rėkė. Kas labiausiai nepatiko, tai, kiek pamenu, ji sakė „royal bitch“ (liet. karališkoji kalė – ELTA)“, – konfliktą slidinėjimo centre prisiminė liudytoja.
Ji teigė slidinėjimo centre dirbusi daugiau nei šešerius metus ir per tą laiką nesusidūrė su panašaus pobūdžio konfliktu.
K. L. Menns, teisme teikdama klausimus, pažymėjo, kad norėdama paslidinėti su dukra pirko bilietą slidinėjimo centre „Liepkalnis“, tačiau jai esą teko be pagrindo mokėti dvigubai daugiau.
Buvusi slidinėjimo centro darbuotoja teisme tvirtino mėginusi K. L. Menns paaiškinti, kad perkant bilietą nepilnametei dukrai nebuvo pritaikyta nuolaida. Visgi, pasak liudytojos, užsienietė esą pradėjo šaukti, ginčytis, filmuoti centro darbuotojus, ėmė stumti kasos langelį, kišo ranką pro langelį.
„Aš pasijutau, kad ji nori mane užmušti, kai likau dviese su K. L. Menns ir ji kišo ranką pro kasos langelį“, – kalbėjo liudytoja.
Buvusi slidinėjimo centro „Liepkalnis“ darbuotoja teigė, jog nepaisant konflikto, bandė toliau aptarnauti kitus klientus.
„Aš drebėjau ir mintyse galvojau, kad greičiau visa tai pasibaigtų. (...) Norėčiau tai pamiršti kaip baisų sapną“, – teigė moteris.
Teismas šioje byloje toliau ketina apklausti kitus slidinėjimo centro „Liepkalnis“ darbuotojus.
Byla iškelta po konflikto slidinėjimo centre „Liepkalnis“
K. L. Menns pateikti kaltinimai viešosios tvarkos pažeidimu bei kurstymu prieš žmonių grupę dėl jų lyties, rasės ir odos spalvos. Byla moteriai iškelta dėl jos elgesio 2025 m. vasarį Vilniuje esančiame slidinėjimo centre „Liepkalnis“.
Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Edvinas Navickas skelbė, kad K. L. Menns slidinėjimo centre demonstravo nepagarbą aplinkiniams, trikdė rimtį, tai yra sukėlė konfliktą dėl menkavertės priežasties – bilietų grąžinimo.
„Kaltinamoji (...) elgėsi agresyviai, matant centro darbuotojams, centro lankytojams, tarp kurių buvo ir vaikų, šaukė ant darbuotojų, liepė grąžinti pinigus, į darbuotojų prašymus nurimti nereagavo. Ji savo rankomis stūmė kasos langelį, su langeliu atstūmė centro darbuotoją, pribėgusi prie kasos durų, kurias laikė darbuotoja, jėga išplėšė jas, brovėsi, bandė patekti į tarnybines patalpas, kūnu stumdė darbuotojus, šaukė, prašė grąžinti pinigus“, – anksčiau teisme kalbėjo prokuroras.
Bylos duomenimis, K. L. Menns telefonu filmavo slidinėjimo centro darbuotojus, fotografavo juos, piktybiškai tyčiojosi iš jų, niekino žmonių grupę dėl odos spalvos, lyties ir rasės, ji sakė: „Nebūkit kalės, dirbkite savo darbą“, „jūs nenorit dirbti savo darbo, norite būti tingios, grubios“.
Kaltinimai moteriai grindžiami ir tokiomis jos ištartomis frazėmis, kaip „pažiūrėkite į baltosios moters ašaras, ji yra karališkoji kalė, o aš dabar verkiu“, „didžioji juodaodė moteris verkia, kvieskite policiją“.
Prokuratūra anksčiau skelbė, jog kaltinamoji taip pat viešai socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalino slidinėjimo centre nufilmuotais įrašais, vaizdais bei tekstais, kuriais galiami tyčiojosi, niekino ir kurstė neapykantą prieš žmonių grupę ir jai priklausančius asmenis dėl jų odos spalvos, lyties ir rasės.
Ikiteisminio tyrimo metu užsienietė savo kaltės nepripažino. Šioje byloje nukentėjusiu yra pripažintas vienas asmuo.
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