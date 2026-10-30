Sąmonę atgavusi moteris pirmiausia parašė 1 vardą – paaiškėjo avarijos priežastis: „Tyčia griebė už vairo“

Kelyje Šiauliai-Tauragė prie „Citroen Xsara Picasso“ vairo tą 2018-ųjų liepos 22-sios vakarą sėdėjo blaivi moteris. Šalia jos priekinėje keleivio sėdynėje buvo įsitaisęs tuo metu jau 4 mėnesius kartu nebegyvenęs girtas sugyventinis.
Viskas baigėsi tuo, kad automobilis vertėsi. Nors abu segėjo saugos diržus, tačiau automobilį vairavusi moteris patyrė sunkių sužalojimų. Ji buvo gydoma reanimacijoje, vėliau tęsėsi ilgas gijimo procesas. Jos buvęs sugyventinis rimtesnių sužalojimų per šį eismo įvykį išvengė.
Aiškinantis eismo įvykio aplinkybes, sukluso net ir visko matę ekspertai. Sąmonę atgavusi moteris, dar net negalėdama kalbėti, ranka užrašė avarijos kaltininko vardą.
Skirtingos versijos
Ši istorija pasiekė teismą, kur abi pusės įvardijo skirtingas avarijos priežastis. „Automobilis tapo nevaldomu ir kelis kartus vertėsi po to, kai mano buvęs sugyventinis netikėtai tyčia griebė už vairo ir pasuko jį dešinėn važiuojant apie 95 km/val. greičiu“ – pasakojo nukentėjusioji.
Tada ji bandė ištiesinti judėjimo trajektoriją, bet suvaldyti transporto priemonės nebepajėgė. Moteris pridūrė, kad buvo priversta staigiai sukti vairą į priešingą pusę, nes kitaip būtų nulėkusi nuo kelio ir atsitrenkusi į pakelės medžius.
Tuo metu kaltinamuoju byloje patrauktas Tadas neigia griebęs vairą, kad tokiu būdu tyčia sukeltų avarija. Girtumo neneigiantis vyras prisipažįsta, kad vykstant iš jo giminės baliaus automobilyje kilo konfliktas.
Tiesa, anot jo, tik žodinis. Ir, kaip teigia kaltinamasis, esą tai galėjo lemti moters veiksmus prie vairo bei vėliau sekusią avariją.
Netikėti sprendimai
Jau minėta, kad tokios įvykio aplinkybės suglumino ir šalies teismus. Tai atsispindi jų priimtuose sprendimuose. Pirmasis bylą nagrinėjo Tauragės apylinkės teismas. Jame Tadas buvo visiškai išteisintas, nes, anot teismo, nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Tokį sprendimą apeliacine tvarka apskundė Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokurorai. Apeliacinėje instancijoje prokuroro skundas buvo patenkintas iš dalies.
Apygardos teismas nusprendė, kad pakanka surinktų įrodymų, kurie patvirtintų teisiamojo Tado kaltę. Jam buvo paskirta dviejų metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant tokiam pačiam laikotarpiui.
Teismas taip pat nusprendė, kad buvęs sugyventinis teritorinei ligonių kasai turi sumokėti beveik 11 tūkst. eurų. Tiek kainavo sunkių sužalojimų patyrusios moters gydymas. Taip pat vyras įpareigotas sumokėti 2 tūkst. eurų už nukentėjusiosios advokato paslaugas.
Nors istorija praėjo net dvi instancijas, tačiau ir apygardos teismo nuosprendis neįsiteisėjo, nes galiausia buvo pateiktas kasacinis skundas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Vis dėlto, šis teismas atmetė nuteistojo ir jo gynėjo skundą, tad sunkią avariją sukėlusio vyro biografijoje liks įrašas apie teistumą, nors realios laisvės atėmimo bausmės jis ir išvengė.
Pasekmes jaus ilgai
Nukentėjusi moteris teisme pasakojo, kad su Tadu buvo pažįstami 9 metus. Jie turi tris bendrus vaikus, bet 2018 m. balandį ji su atžalomis išsikraustė gyventi kitur. Vis dėlto, santykiai su sugyventiniu nenutrūko, nors ir gyveno atskirai, bet bendravo.
2018 m. liepą ji sutiko vykti į buvusio sugyventinio giminės susitikimą. Moteris teigia, kad pajudėjus namų link Tadas dar buvo ramus, bet netrukus pradėjo kelti triukšmą. Iš pradžių vyras esą siūlė važiuoti į Klaipėdą prie jūros, moteriai atsisakius, jis ragino vykti į viešbutį Tauragėje.
Esą po dar vieno neigiamo atsakymo vyras kelias akimirkas nurimo, bet netrukus griebė už vairo. Kas vyko toliau, jau aprašyta.
Ligoninėje buvo nustatyti daugybiniai sužalojimai. Moteriai buvo sužalotas smilkinkaulis, į smegenis buvo išsiliejęs kraujas, sumušta širdis, plaučiai, lūžo sprando septintas slankstelis ir vienas slankstelis buvo skilęs. Ji negalėjo valdyti rankos.
Tik po savaitės ar pusantros ji galėjo žengti pirmuosius žingsnius. Negalėjo kalbėti. Kalba ir po kurio laiko nebuvo visiškai atsigavusi. Gydytojai sakė, kad pasekmės esą išliks visą likusį gyvenimą.
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