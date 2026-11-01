Vairuotojai vis dar laukia Tarandės tunelio: paaiškėjo, kas stabdo jo atidarymą

„Via Lietuva“ kol kas neskelbia, kada planuojama baigti visus darbus ir atidaryti tunelį. Vykstant jo statyboms piko valandomis šiame ruože susidaro dideli kamščiai.
Eismo ribojimai automagistralėje ties tuneliu išlieka, nes kelio darbai tęsiami, nors ir „artėja prie pabaigos“. Anksčiau projekto užsakovė BNS teigė planavusi šiuos darbus baigti rugpjūtį.
Kaip BNS komentavo „Via Lietuva“, ties Tarande dar tęsiami naujo apsisukimo kairėje kelio pusėje Vilniaus kryptimi įrengimo darbai, tęsiama ir nuvažiavimo į tunelinį viaduką rekonstrukcija.
„Kadangi abiejų projektų darbai vykdomi gretimoje teritorijoje, eismo organizavimo sprendiniai yra derinami atsižvelgiant į kiekvieno projekto darbų etapus ir faktinę situaciją. Kadangi darbai artėja prie pabaigos, laikinasis eismo organizavimas atsižvelgiant į darbų etapą dar gali keistis“, – komentare BNS teigė „Via Lietuva“.
Anot jos, eismas čia ir toliau bus koreguojamas pagal darbų eigą.
„Kol vyksta baigiamieji darbai ir eismo organizavimas teritorijoje dar gali keistis, prašome visų eismo dalyvių būti ypač atidiems, vadovautis laikinaisiais kelio ženklais ir ženklinimu bei pasirinkti saugų važiavimo greitį“, – teigė bendrovė.
Nuotekų sistemos statybų leidimus tikimasi gauti lapkritį
Skelbta, kad norint atverti tunelį reikia suprojektuoti naują tunelio lietaus nuotekų sistemą, gauti statybos leidimą ir ją įrengti.
Kaip teigė „Via Lietuva“, tunelis eina per dviejų savivaldybių teritorijas, todėl rengiami du atskiri projektai ir kiekvienam iš jų turi būti gautas atskiras statybų leidimas. Bendrovės teigimu, tiek miesto, tiek rajono savivaldybių pusėse šiuos leidimus tikimasi gauti lapkritį.
„Šiuo metu Vilniaus rajono pusėje dar rengiama techninio darbo projekto dokumentacija, o statybą leidžiantį dokumentą tikimasi gauti per artimiausią mėnesį. Jį gavus bus baigiami rengti techninio darbo projekto sprendiniai, kuriuos dar šiemet planuojama perduoti ekspertizei“, – komentare BNS teigė projekto užsakovė.
Tuo metu Vilniaus miesto zonoje, anot „Via Lietuvos“, po lapkričio 10 dieną numatyto viešinimo techninio darbo projekto dokumentus planuojama per 3–5 darbo dienas pateikti statybos leidimui gauti.
Bendrovė jau anksčiau BNS teigė, kad pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo terminas taip pat priklauso nuo lietaus nuotekų tinklo projektavimo.
„Tunelio įrengimo darbai artėja prie pabaigos. Šiuo metu dedamos visos pastangos, kad tunelis būtų atidarytas eismui kuo anksčiau“, – teigė „Via Lietuva“.
Darbai vėluoja dėl „Darnu Group“ pasitraukimo
Kaip rašė BNS, tunelis statomas 300 metrų atstumu nuo „Emsi“ degalinės, važiuojant link Ukmergės, jį už 6,2 mln. eurų stato įmonė „YIT Lietuva“.
Projekto pirmąjį etapą iš dalies turėjo finansuoti ir šalia magistralės veikiančios „MG grupės“ valdomos nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Darnu Group“ dvi įmonės.
Anot „Via Lietuvos“, buvo numatyta, kad tunelyje surinktas lietaus vanduo bus nukreipiamas į „Darnu Group“ įrengtą siurblinę ir lietaus nuotekų tinklą.
BNS rašė, kad „Via Lietuvai“ nesilaikius terminų Vilniaus verslo parkas (VVP) ir „MG investment“ valdoma „Eminta“ pernai vienašališkai nutraukė sutartį. Pagal ją „Via Lietuva“ buvo įsipareigojusi iki 2024 metų pabaigos pastatyti Tarandės tunelį, o įmonės – bendrai finansuoti 20 proc. darbų, bet ne daugiau kaip 0,82 mln. eurų.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) rugsėjį galutinai atmetė „Via Lietuvos“ ieškinį ir pastarajai nepavyko prisiteisti 0,82 mln. eurų iš „Darnu Group“ įmonių.
Kaip skelbė BNS, didelės spūstys ties posūkiu į Tarandę kasdien piko metu formuojasi jau nuo 2017 metų, kai buvo atidarytas Vilniaus vakarinis aplinkkelis.
Tikimasi, kad įrengus tunelį spūsčių neliks arba jos gerokai sumažės, o eismo įvykių rizika taps minimali.