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TV3 naujienos > Kriminalai

„Jūsų dukra namo negrįš“ – po skyrybų prasidėjęs siaubas sukrėtė artimuosius

Iš archyvo
2026-11-03 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-03 20:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nuo meilės iki neapykantos vos vienas žingsnis. Šis žinomas pasakymas kraupiausiu būdu išsipildė vienai vilnietei, kuri po skyrybų su sutuoktiniu susipažino su kitu vyru, su kuriuo pradėjo naują draugystės etapą.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (22)

Nuo meilės iki neapykantos vos vienas žingsnis. Šis žinomas pasakymas kraupiausiu būdu išsipildė vienai vilnietei, kuri po skyrybų su sutuoktiniu susipažino su kitu vyru, su kuriuo pradėjo naują draugystės etapą.

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Vis dėlto, poros santykiai pašlijo ir moteris paliko naująjį draugą. Bet ne viskas pasirodė taip paprasta. Vyras niekaip negalėjo susitaikyti su santykių pabaiga ir pradėjo persekioti moterį reikalaudamas grąžinti jam 500 eurų.

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Vyras persekiojo moterį automobiliu, veržėsi į jos darbą, siuntė grasinančio pobūdžio žinutes ne tik jį palikusiai moteriai, bet ir šios mamai. Vienoje žinutėje jis grasino atvykti ir sudeginti namus. Tokie veiksmai vilnietį Arminą (tikrasis vardas redakcijai – žinomas) atvedė į teisiamųjų suolą.

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(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, smurtas, greitoji pagalba, nusikaltimai

Pripažino kaltu

Lietuvos įstatymai numato, kad tas, kas terorizavo žmogų grasindamas susprogdinti, padegti ar padaryti kitokią pavojingą gyvybei, sveikatai ar turtui veiką arba sistemingai baugino žmogų naudodamas psichinę prievartą, yra baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

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Arminą kaltu pripažinęs teismas buvo gana gailestingas. Vyrui paskirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 1 metams ir 6 mėnesiams. Nors už grotų jis neatsidūrė, tačiau kaltinamajam pritaikyti griežti įpareigojimai.

Jis privalo tęsti darbą arba be pažeidimų registruotis Užimtumo tarnyboje. Taip pat vyras negali išvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

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Kaltininkas įpareigotas būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar gydymusi asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Taip pat jam uždrausta bet kokia forma bendrauti ir ieškoti ryšių su nukentėjusiąja, artintis prie jos, ar jos šeimos narių. Taip pat iš kaltinamojo nukentėjusiajai priteista 2 tūkst. eurų neturtinė žala.

Spjovė į veidą

Bylos duomenimis, 2019 metais, laikotarpyje nuo kovo 23 d. iki balandžio 18 d. tyčia, siekdamas sukelti baimę, nerimą, nesaugumo jausmą, naudodamas psichinę prievartą, Arminas viešoje vietoje keikė moterį necenzūriniais žodžiais, persekiojo ją automobiliu, nuolat lankėsi jos darbo vietoje, rašė grasinančio turinio trumpąsias žinutes.

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Užfiksuota, kad namo kieme, žaidimų aikštelėje garsiai rėkdamas bei keikdamas ją necenzūriniais žodžiais, reikalavo grąžinti jam 500 eurų, o nukentėjusiajai įsėdus į automobilį ir važiuojant namų link, jis savo automobiliu BMW, važiavo paskui nukentėjusiosios automobilį. Po to prisigretinęs prie nukentėjusiosios automobilio, važiavo lygiagrečiai, o  apsisukęs bei atvažiavęs priešpriešinio eismo juosta, atsidaręs savo automobilio langą, apspjovęs nukentėjusiosios automobilį, nuvažiavo.

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Tęsdamas nusikalstamą veiką, nukentėjusiosios darbo vietoje, pašalinių žmonių akivaizdoje vyras keikė moterį necenzūriniais žodžiais, reikalavo grąžinti 500 eurų bei grasino sakydamas „iš darbo tu neišeisi, atvažiuos mano draugai ir susidoros su tavimi“. Kitą kartą darbo vietoje jis griebė nukentėjusiosios mobiliojo ryšio telefoną nuo jos darbo stalo, tačiau nukentėjusiajai suspėjus sugriebti telefoną, vyras spjovė nukentėjusiajai į veidą ir išbėgo. Lyg to būtų maža, vyras rašė grasinančio pobūdžio SMS žinutes tiek moteriai, tiek jos mamai.

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Gyveno baimėje

Nukentėjusioji teisme pasakojo, kad įsiveržęs į jos darbo vietą vyras rėkė bjauriausius žodžius. Jai buvo gėda, moteris prašė kaltinamojo išeiti. Jai buvo grasinama, kad „iš darbo neišeis, draugai atvažiuos susidoros“. Tai vakare, kai baigėsi nukentėjusiajai darbas, jos automobilis buvo sugadintas, buvo apipiltas kažkokiais skysčiais, košėmis.

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Kai kaltinamasis spjovė jai į veidą, ji tada pati iškvietė apsaugą, ir tada kaltinamasis pabėgo. Apsauga jo nesivijo.  Prieš spjovimą, kaltinamasis norėjo pagriebti nukentėjusiosios telefoną, bet ji spėjo paimti, o tada jis ir spjovė bei išėjo.

Vieną vakarą, atvyko pas nukentėjusiąją draugė su vyru. Draugės vyras pasiūlė, kad pats paskambins Arminui ir atiduos tuos pinigus. Bet šis atsisakė susitikti. Moteris pasakojo, kad bijojo viena su juo susitikti. Vėliau galiausia atidavė tuos pinigus.

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Jo žinutes nukentėjusioji vertino, kaip realius grasinimus, labai bijodavo jo, net sesė su vyru atvažiuodavo paimti ją iš darbo. Jis sakė „Naujoje Vilnioje turi pažįstamų“. Moteris tuo tikėjo, nes kaltinamasis prieš tai teigė, kad turi pažįstamų boksininkų.

Teisme liudijusi nukentėjusiosios motina pridūrė, kad iš pradžių buvo viskas gerai, dukra su Arminu draugavo, o vėliau nusprendus išsiskirti, prasidėjo baisūs dalykai.

Moteris bijojo labiausiai to, kad dukros veido jis neapipiltų rūgštimi, nes iš jo buvo galima visko tikėtis. Pavyzdžiui, jai rašė, kad „jūsų dukra šiandien namo negrįš“. Be to kaltinamasi yra jai rašęs, kad „atvažiuos ir sudegins namą“.

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