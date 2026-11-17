Pasižvalgykite, kaip viskas čia atrodo šiandien – jau puikuojasi žaliaskarė, trauksianti miesto gyventojus ir svečius šventiniu laikotarpiu.
Primename, kad Vilnius šventinio sezono startą paskelbs lapkričio 28-ąją, šeštadienį. Tądien Katedros aikštėje sužibs kalėdinė eglutė, kurią bus galima apžiūrėti iki sausio 6 dienos.
Kalėdinio sezono programa Vilniuje
Kaip anksčiau skelbė Vilniaus miesto savivaldybė, šventinio laikotarpio Vilniuje renginių programa šiemet apims nuo natūralios eglės įžiebimo šventės, čiuožyklos Rotušės aikštėje atidarymo, iki netikėtų žiemiškos sostinės atradimų neskubant.
„Pasiruošimas Kalėdoms, įvairūs bendruomeniniai renginiai ir žiemos pramogos – visa tai yra vienas gražiausių laikotarpių Vilniuje. Šiemet skirtingus „Kalėdos sostinėje“ programos akcentus ir net dekoracijas mieste sujungs viena tema – plytelė „Stebuklas“, primenanti mums visiems apie tikėjimo stebuklais galią ir svarbiausius jų kūrėjus.
Šį sezoną kviečiame jaukiausias žiemos šventes Vilniuje sutikti neskubant ir daugiau laiko skirti netikėtiems susitikimams, šypsenoms ar nuoširdžiam dėmesiui. Juk stebuklas nėra vien tai, kas nutinka, o tai – kuo tikime, ką kuriame ir kuo dalijamės“, – sakė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Raudono ir pilko granito „Stebuklo“ plytelę, kurios centre bronzinė žvaigždė, į miesto grindinį Katedros aikštėje dar 1994 m. įdėjo menininkas Gitenis Umbrasas. Per daugiau nei tris dešimtmečius vilniečiai ir sostinės svečiai jai suteikė šiuo metu geriausiai žinomą – vilties, kad jų noras išsipildys – reikšmę.
Įvairių Vilniaus erdvių – skverų, parkų ir aikščių, gatvių, tiltų bei eismo žiedų – apšvietime taip pat dominuos „Stebuklo“ plytelės tematika. Miestą papuoš apie 10,5 km girliandų, per pusšimtį tūrinių dekoracijų, o dar 650 dekoracijų bus kabinamos ant apšvietimo stulpų atramų.
Pamėgtos „Kalėdų sostinėje“ tradicijos
Šventinio sezono pradžią Vilniuje jau lapkričio 28 d. paskelbs Katedros aikštėje nušvitusi natūrali eglė, tądien duris atvers ir Kalėdų miestelis, pradės veikti dviaukštė karuselė, į pirmąjį reisą išvyks traukinukas. Kalėdų miestelyje ir prie čiuožyklos taip pat veiks atnaujinta daugkartinės taros užstato sistema.
„Per daugiau nei dešimtmetį Kalėdas sostinėje išauginome į vieną ryškiausių Lietuvos šventinių tradicijų, garsinančių Vilnių ir pritraukiančių į jį svečių iš viso pasaulio. Įspūdinga Vilniaus Kalėdų eglė ir Kalėdų miestelis Katedros aikštėje, ryškus Naujųjų metų sutikimas prie Vilniaus Katedros varpinės ir kiti renginiai – bendruomenę telkiančios išskirtinės ir įsimintinos žiemos sezono šventės.
Žmonės laukia Kalėdų sostinėje, turi savo pamėgtus ritualus ir vietas, į kurias kasmet sugrįžta, o mes atsakingai tęsiame šią istoriją – puoselėjame tradicijas, kuriame naujus įspūdžius bei kviečiame kartu atrasti ir patirti šventinį Vilnių iš naujo“, – sakė „Kalėdos sostinėje“ organizatoriaus Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis.
Šių metų „Kalėdos sostinėje 2026“ programa kvies būti drauge ir kartu kurti mažus gerumo stebuklus. Lapkričio 28 d. vyks Tarptautinė Kalėdų labdaros, o gruodžio 11–13 d. – Etmonų kalėdinė mugė, kuriai savo kūrinius ruošia kelios dešimtys profesionalių menininkų ir žmonės su negalia, o gruodžio 17-ąją prisidėti prie jau 21-osios paramos seneliams akcijos kvies „Maltiečių sriuba“.
Visą gruodžio mėnesį po skirtingas Vilniaus seniūnijas keliaus „Kaimynų Kalėdų“ autobusiukas, vyks vietos bendruomenių šventės. Geriau pažinti Kalėdų laukiantį miestą, įvairius jo kampelius ir rajonuose įžiebtas eglutes kvies „Neakivaizdinis Vilnius“.
Pasitikti žiemą energingai bus galima seniausiame Lietuvoje kalėdiniame bėgime gruodžio 5 d. Prasmingų rankų darbo dovanų paieškos šiemet ves į Kalėdinį dizaino skverą gruodžio 15–20 dienomis. Metų pabaigoje, gruodžio 31-ąją vilniečiai ir miesto svečiai bus kviečiami pasitikti Naujuosius metus prie Varpinės bokšto, o šventinį sezoną išlydėti kartu su Trimis Karaliaus sausio 6 d.
Kvies į pasimatymą ant ledo
Lapkričio 29 d. į Rotušės aikštę sugrįš ir viena laukiamiausių vilniečių žiemos pramogų – čiuožykla „Vilniaus ledas“.
Daugiau nei 900 kv. m ploto čiuožykla veiks iki sausio 25 d., šalia įsikurs jaukus kalėdinis miestelis, o čiuožėjų pasirodymus bus galima stebėti specialiai įrengtoje žiūrovų tribūnoje.
„Praėjęs sezonas parodė, kad „Vilniaus ledas“ jau tapo daugiau nei vieta pačiuožinėti. Čia žmonės susitinka, leidžia laiką su artimaisiais, kuria bendrus prisiminimus. Todėl šiemet kviečiame vilniečius ir miesto svečius į pasimatymą ant ledo – su antrąja puse, šeima, draugais ar tiesiog su pačiu Vilniumi.
Norime, kad kiekvienas čia atrastų savo priežastį susitikti“, – sakė „Active Vilnius“ direktorius Gintas Teslia.
Čiuožykla „Vilniaus ledas“ veiks kasdien nuo 10 val., pirmieji du dienos seansai ir šiemet bus nemokami, išskyrus šventines dienas. Bilietų kainos prasidės nuo 4 Eur, lankytojai kviečiami juos įsigyti iš anksto internetu.
Stebuklai lauks tų, kurie neskuba
Jau aišku, kad šiemet Vilnius kvies žiemos šventes patirti kitaip – miestas pristato turbūt pirmąjį pasaulyje „Lėčiausią Kalėdų maratoną“, kuris vyks gruodžio 12–13 dienomis. Netradicinė iniciatyva pratęs pernai pradėtą Vilniaus kalėdiškiausios dienos tradiciją ir šventiniu laikotarpiu ragins neskubėti, pasivaikščioti ir iš naujo atrasti sostinę.
„Per Kalėdas dažnai įsisukama į šventinį pasiruošimo maratoną, o mes siūlome visai kitokį iššūkį – niekur neskubėti ir prisijungti prie „Lėčiausio Kalėdų maratono“. Norime, kad vilniečiai ir miesto svečiai leistų sau pasimėgauti pasipuošusiu Vilniumi, pastebėtų jo detales, užsuktų į dar nepažintas vietas ir atrastų savų miesto stebuklų.
Toks paprastas kvietimas siūlo išskirtinę lėtą patirtį, kuria Vilnius gali sudominti ir pasaulį“, – sakė Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ komunikacijos vadovė Eglė Girdzijauskaitė.
Miesto Kalėdų stebuklų paieškos prasidės gruodžio 12 d. vidurdienį – prie „Stebuklo“ plytelės Katedros aikštėje bus paskelbtas maratono startas. Dalyvius pasitiks specialūs šventiniai vartai, o toliau jų lauks lėtas maršrutas, kuriuo sekti padės specialus žymėjimas ir kartu su „Neakivaizdiniu Vilniumi“ kuriamas interaktyvus žemėlapis. Sužaidybinti 3, 10, 21 ir 42 km maršrutai bus prieinami iki sausio 3 dienos.
Prie šios iniciatyvos aktyviai jungiasi miesto verslai, kultūros įstaigos ir organizacijos – jų kuriamos patirtys taps neatsiejama „Lėčiausio Kalėdų maratono“ dalimi šventinį savaitgalį.
Vilnius taip siekia ne tik pasiūlyti kitokį šventinio miesto pažinimo būdą, bet ir atkreipti tarptautinės auditorijos dėmesį: projektas jau sudomino užsienio žiniasklaidą, o artėjant šventėms planuojama priimti ir tarptautinių leidinių žurnalistus, nuomonės formuotojus bei užsienio svečius.
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