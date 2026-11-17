STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl įtariamo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių veiklos, išlaidoms apmokėti. Šiems tyrimams vadovauja prokuratūra.
Kaip antradienį pranešė STT ir prokuratūra, Birutė Platkauskienė, 2019–2023 m. eidama Jonavos rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu B. Platkauskienė Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 11 309 eurų turtinę žalą. Jai pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Alfonsas Meškauskas, 2019–2023 m. eidamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu A. Meškauskas Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 15 483 eurų turtinę žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Buvusi Jonavos rajono savivaldybės tarybos narė Rita Latviūnienė, 2019–2023 m. eidama šias pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu R. Latviūnienė Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 3 185 eurų turtinę žalą. Jai pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Anot teisėsaugos, Jūratė Juodzevičienė, 2019–2023 m. eidama Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išlaidų apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu J. Juodzevičienė Lazdijų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 3 372 eurų turtinę žalą. Jai pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Kęstas Moroza, 2019–2023 m. eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, veiklos išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu K. Moroza Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 6 221 euro turtinę žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Įtarimai pareikšti dar dviem Akmenės politikams
STT ir prokuratūros duomenimis, Apolinaras Nicius, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu A. Nicius Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 4 114 euro turtinę žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Buvusi Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Jolanta Ada Januitienė, 2019–2023 m. eidama šias pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu J. A. Januitienė Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 4 596 eurų turtinę žalą. Jai pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Teismui yra perduota ir daugiau Akmenės rajono savivaldybės tarybos esamų ir buvusių narių, kaltinimų „čekiukų“ byloje sulaukė ir savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas.
Teismui perduota Marijampolės tarybos nario byla
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Marijampolės savivaldybės tarybos narys Jonas Grabauskas kaltinamas piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, o tyrimą pradėjo ir atliko STT pareigūnai.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2021 m. J. Grabauskas, eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų suvestines, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas kuro išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad J. Grabauskas, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų suvestines ir jas teikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 1 621 eurą, priklausiusį Marijampolės savivaldybės administracijai.
Politikas taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos ir taip sumenkino tarybos nario autoritetą, visuomenės pasitikėjimą juo, kaip valstybės politiku, bei pakirto pasitikėjimą Marijampolės savivaldybe.
Baudžiamoji byla perduota Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo jiems skirtomis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
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