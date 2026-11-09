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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo nariui Nedzinskui – teismo kirtis: savivaldybei turi grąžinti beveik 5 tūkst. eurų

2026-11-09 14:51 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 14:51
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Seimo narys Antanas Nedzinskas nepagrįstai praturtėjo, kai, būdamas Trakų rajono tarybos nariu ir teikdamas svetimus kvitus, įgijo beveik 5 tūkst. eurų.

Antanas Nedzinskas (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (5)

Seimo narys Antanas Nedzinskas nepagrįstai praturtėjo, kai, būdamas Trakų rajono tarybos nariu ir teikdamas svetimus kvitus, įgijo beveik 5 tūkst. eurų.

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Tai pirmadienį paskelbė civilinę „čekiukų“ bylą išnagrinėję Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Sprendimas gali būti skundžiamas

Šis sprendimas nėra galutinis ir gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.

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Civilinė byla pagal prokuroro ieškinį atsakovui A. Nedzinskui teisme buvo nagrinėjama dėl nepagrįsto praturtėjimo.  

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Kaip trečiasis asmuo šioje byloje dalyvauja Trakų rajono savivaldybės administracija. 

Iš A. Nedzinsko Trakų rajono savivaldybės administracijai buvo prašoma priteisti 5,1 tūkst. eurų, 5 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. 

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Pirmosios instancijos teismas priteisė mažesnę sumą, prokuratūros ieškinys tenkintas iš dalies.

„(Teismas nusprendė – ELTA) priteisti iš atsakovo Antano Nedzinsko Trakų rajono savivaldybės administracijos naudai 4 924 eurų 35 centų sumą, taip pat 5 procentų dydžio procesines palūkanas“, – paskelbė teisėja Rasa Lapėnienė.

Kaip nurodė teisėja, teismas nutarė, kad A. Nedzinskas minėtą sumą pinigų gavo be pagrindo.

„Teismas nustatė, kad atsakovui Trakų rajono savivaldybės administracija išmokėjo 6 721 eurą, kai tuo tarpu A. Nedzinskas kadencijos metu Trakų rajono savivaldybės tarybos nario funkcijoms vykdyti degalams pirkti realiai galėjo panaudoti 1 796 eurų 65 centų sumą. Teismas vertino, kad dalis išmokų, kurių panaudojimas nebuvo susijęs su jo, kaip Trakų rajono savivaldybės tarybos nario, veikla, sudaro 4 924 eurus 35 centus. Ši suma laikoma kaip atsakovo gauta be teisinio pagrindo, todėl A. Nedzinskas šias neteisėtai gautas išmokas privalo grąžinti Trakų rajono savivaldybės administracija.“, – sakė teisėja R. Lapėnienė.

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Ji taip pat sakė, kad iš parlamentaro valstybei priteisiama 117 eurų bylinėjimosi išlaidų.

Prokuratūros pretenzijos parlamentarui susijusios su 2020 m. gruodžio 17 d.– 2023 m. balandžio 14 d. laikotarpiu eitomis Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigomis ir panaudotomis lėšomis tarybos nario veiklai.

Generalinė prokuratūra sako, kad daugiau nei 2 tūkst. eurų suma buvo nurodyta įtarime A. Nedzinskui atliekant ikiteisminį tyrimą dėl jo pateiktų svetimų mokėjimo kortelių už kuro čekius. 

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2025 m. lapkričio 25 d. ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas nesant kompetentingos institucijos, t. y.  Seimo, sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn minėtą Seimo narį. 

Kaip Eltai sakė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė, prokuratūros ieškinys A. Nedzinskui dėl 5 105,44 euro yra pareikštas dėl nepagrįsto praturtėjimo. Ši suma apima ir ikiteisminiame tyrime nurodytą sumą.

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Seimas nepanaikino A. Nedzinsko imuniteto

Prieš metus, pernai lapkritį, Seimas nepanaikino „čekiukų“ byloje figūruojančio parlamentaro A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės. A. Nedzinskas anksčiau kreipėsi į Seimą dėl teisinės neliečiamybės atsisakymo supaprastinta tvarka, nesudarant komisijos. 

Teisėsauga tuomet siekė jam pareikšti įtarimus dėl galimo turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu. 

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Prokuratūros duomenimis, A. Nedzinskas, nuo 2020 iki 2023 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galėjo pasisavinti 2 018 eurų minėtos savivaldybės lėšų.

Anot teisėsaugos, politikas iš savivaldybės gavo minėto dydžio kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai esą rodo, kad už juos sumokėta septyniomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis.

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Tada Seime kalbėjęs A. Nedzinskas teigė savo pozicijos nekeičiantis – jis kaltu nesijaučia. Politikas, vertindamas jam norėtus pareikšti įtarimus, tvirtino, jog Trakų rajono savivaldybėje nebuvo tvarkos, numatančios, jog už patirtas išlaidas reikia teikti vardinius čekius.

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo išmokoms skirtomis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. 

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A. Nedzinskas išpopuliarėjo daugiau nei prieš du dešimtmečius, 2005 m., kai dalyvavo muzikiniame realybės šou „Dangus“, po metų jis dalyvavo Eurovizijos konkurso nacionalinėje atrankoje. Politikas dalyvauja senovinės technikos žygiuose ir paraduose. 

Jis taip pat buvo išrinktas į Seimą 2008–2012 m. kadencijoje.

2020–2024 m. A. Nedzinskas ėjo Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas.

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a
a
2026-11-09 15:10
Tai vagis, ar kaip skaityt jį? Jei nusprendė, kad grąžint reikia, tai pavogė? Kaip negražu. Vis maža tokiem...Jokios gėdos neturi...
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Camel
Camel
2026-11-09 15:00
Seimo nario alga i rankas 4 tukstanciai euru tai visiems uzteks.....ir kas toki isrinko i prie lovio...geda....LOL
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Ona
Ona
2026-11-09 15:16
Dar vienas su etikete ant kaktos VAGIS,kuris sedi seime.man rodos ten kas antras su tokua etikete.kaip bjauru i juos ziuret
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