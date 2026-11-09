Nuo pareigūnų iš teismo pabėgusiam marokiečiui – teismo verdiktas

Incidentas įvyko spalio 13 d., kai užsienietis buvo atvežtas į teismą, kur vyko jo baudžiamosios bylos nagrinėjimas.
Mano, kad areštas truks trumpiau
Manoma, kad realiai vyrui areštas truks trumpiau, nes teismas į arešto bausmę įskaitė suėmime išbūtą laiką. Užsienietis yra suimtas nuo tada, kai buvo sulaikytas pareigūnų. Vyras dar gali ginčyti priimtą baudžiamąjį įsakymą, jame rašoma, kad vyras kaltę pripažįsta.
Teismas nustatė, kad 23 metų I. Toubalis, būdamas suimtas, pabėgo nuo Konvojaus kuopos pareigūnų pro Vilniaus miesto apylinkės teismo vidinio kiemo atvirus vartus ir slapstėsi Vilniaus mieste, kol tos pačios dienos vakarą buvo surastas policijos pareigūnų Debesijos gatvėje.
Policijos pareigūnas per tyrimą liudijo, kad vesdamas I.Toubalį pastebėjo, kad teismo kiemo vartai yra šiek tiek praviri. Prieš tai pristačius suimtąjį į teismą, jis vartus uždarė. Policininkas mano, kad vartus pradarytus galėjo palikti teismo darbuotojai, nes jie dažnai pro juos vaikšto.
Atvedus I. Toubalį į konvojaus patalpas, jis paprašė jų, kad jį nuvestų į tualetą. Suimtajam buvo nuimti antrankiai, kad jis galėtų pasinaudoti tualetu.
Vėliau policija vedė I. Toubali į tarnybinį policijos automobilį, tačiau atidarius tarnybinio automobilio laikino sulaikymo patalpos duris ir grotas, suimtasis dar kartą paprašė, kad jie palydėtų jį į tualetą. Paskui priėjus prie tarnybinio automobilio, I. Toubalis staiga susiėmė už pilvo. Policininkė pasilenkė patikrinti, kas nutiko I. Toubaliui. Tuo metu vyras rankomis nustūmė policininkę, kuri parvirto ant žemės, susižeidė plaštaką ir koją. Kol policininkė bandė atsistoti, kitas pareigūnas išbėgo gaudyti I. Toubalio. Šis pro teismo vidinio kiemo vartus nubėgo link parduotuvės „Pigu.lt“ ir įbėgo į šalia esantį miškelį. Gaudydami I. Toubalį, policininkai įbėgo paskui jį į miškelį, tačiau dėl medžių jo jau nebesimatė.
Kaip vėliau pranešė policija, tos pačios dienos vakarą iš teismo pabėgęs užsienietis buvo surastas sostinės Debesijos gatvėje.
Pripažino kaltu dėl vagystės
ELTA primena, kad spalio 26 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas minėtą Maroko pilietį pripažino kaltu dėl vagystės ir skyrė jam arešto bausmę.
Tačiau užsienietis už vagystę nekalės, nes bausmę jau atliko būdamas suimtas. Šis suėmimas truko nuo rugpjūčio.
Šios bylos duomenimis, marokietis šių metų gegužę pagrobė svetimą turtą – jis įsibrovė į parduotuvę Šeškinėje, atrakino prekybos salėje esantį kasos aparatą ir iš jo pagrobė 1,7 tūkst. eurų.
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