Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Katelynas apie iš teismo pabėgusį marokietį: „Kaip sistema leido tam nutikti?“

2026-10-13 22:18 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-13 22:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako norįs sužinoti detalią informaciją, kokiomis aplinkybėmis antradienį iš Vilniaus apylinkės teismo kiemo pabėgo vagyste kaltinamas Maroko pilietis. Anot ministro, šiuo klausimu bus atliktas išsamus vertinimas. 

Martynas Katelynas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako norįs sužinoti detalią informaciją, kokiomis aplinkybėmis antradienį iš Vilniaus apylinkės teismo kiemo pabėgo vagyste kaltinamas Maroko pilietis. Anot ministro, šiuo klausimu bus atliktas išsamus vertinimas. 

REKLAMA
4

 

„Jis pabėgo iš teismo Vilniuje, vidury miesto. Nuo tos akimirkos kiekviena minutė reiškė realią riziką aplinkiniams. Todėl klausimas ne tik, kaip žmogus sugebėjo pabėgti. Kaip sistema leido tam nutikti? Ar buvo laikomasi konvojavimo procedūrų? Ar tinkamai ir laiku suveikė paieškos algoritmai? Ar savo darbą padarė visa vadovavimo grandinė?“  – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šito nenurašysime kaip eilinio incidento. Bus išsamus vertinimas – nuo konvojavimo iki paieškos organizavimo ir vadovybės sprendimų. Noriu aiškiai žinoti, kas nesuveikė ir kodėl“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, antradienį iš Vilniaus apylinkės teismo kiemo pabėgo vagyste kaltinamas Maroko pilietis Issam Toubali.

REKLAMA

Kaip Eltai teigė teismo atstovas Giedrius Janonis, marokietis kaltinamas šių metų gegužę pagrobęs svetimą turtą – pilietis įsibrovė į parduotuvę ir atrakino prekybos salėje esantį kasos aparatą iš kurio pagrobė 1,7 tūkst. eurų.

Policija informavo teismą, kad kaltinamasis pabėgo, kai buvo vedamas į konvojaus automobilį. 

Antradienio vakarą Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis Eltą informavo, kad pabėgęs asmuo buvo sulaikytas sostinės Debesijos gatvėje. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų