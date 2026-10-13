Katelynas apie iš teismo pabėgusį marokietį: „Kaip sistema leido tam nutikti?“

„Jis pabėgo iš teismo Vilniuje, vidury miesto. Nuo tos akimirkos kiekviena minutė reiškė realią riziką aplinkiniams. Todėl klausimas ne tik, kaip žmogus sugebėjo pabėgti. Kaip sistema leido tam nutikti? Ar buvo laikomasi konvojavimo procedūrų? Ar tinkamai ir laiku suveikė paieškos algoritmai? Ar savo darbą padarė visa vadovavimo grandinė?“ – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė ministras.
„Šito nenurašysime kaip eilinio incidento. Bus išsamus vertinimas – nuo konvojavimo iki paieškos organizavimo ir vadovybės sprendimų. Noriu aiškiai žinoti, kas nesuveikė ir kodėl“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, antradienį iš Vilniaus apylinkės teismo kiemo pabėgo vagyste kaltinamas Maroko pilietis Issam Toubali.
Kaip Eltai teigė teismo atstovas Giedrius Janonis, marokietis kaltinamas šių metų gegužę pagrobęs svetimą turtą – pilietis įsibrovė į parduotuvę ir atrakino prekybos salėje esantį kasos aparatą iš kurio pagrobė 1,7 tūkst. eurų.
Policija informavo teismą, kad kaltinamasis pabėgo, kai buvo vedamas į konvojaus automobilį.
Antradienio vakarą Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis Eltą informavo, kad pabėgęs asmuo buvo sulaikytas sostinės Debesijos gatvėje.
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