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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Atskleidė narkotikų platinimo schemą: slėptuvės buvo įrengtos neįprastose vietose

2026-10-13 13:14 / šaltinis: ELTA
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2026-10-13 13:14
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Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai atskleidė galimai labai didelio masto narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo schemą. Prekyba vyko internetu, o draudžiamos medžiagos buvo slepiamos įvairiose Ukmergės miesto ir rajono vietose.

Policija (ELTA nuotr.)
GALERIJA (5)

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai atskleidė galimai labai didelio masto narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo schemą. Prekyba vyko internetu, o draudžiamos medžiagos buvo slepiamos įvairiose Ukmergės miesto ir rajono vietose.

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Kaip praneša policija, sulaikytam įtariamajam pareikšti įtarimai dėl disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti. Teismas jam skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą.

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Ikiteisminio tyrimo duomenimis, įtariamasis narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekybą galimai organizavo naudodamasis susirašinėjimo programėle „Telegram“. Jo sukurtame kanale buvo siūloma įsigyti įvairių draudžiamų medžiagų – kristalų, kanapių (marihuanos), hašišo, LSD ir kokaino. Prekyba vyko nuotoliniu būdu, pirkėjams ir pardavėjui tiesiogiai nesusitinkant. Už užsakytas medžiagas buvo atsiskaitoma kriptovaliuta, pervedant ją į įtariamojo kontroliuojamą kriptovaliutų piniginę. Gavus apmokėjimą, pirkėjai sužinodavo, kur pasiimti užsakytas medžiagas.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Ukmergės policija atskleidė narkotikų platinimo schemą: slėptuvės buvo įrengtos neįprastose vietose

Tyrimo metu pareigūnai nustatė, kad narkotinės ir psichotropinės medžiagos buvo slepiamos įvairiose Ukmergės miesto ir rajono vietose. Slėptuvės buvo įrengtos po daugiabučių namų palangėmis, prie elektros ir kitų inžinerinių tinklų stulpų, kelio ženklų konstrukcijose, gyvenamųjų namų tvorose, elektros skydinėse ir miškingose vietovėse.

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Pasak policijos pranešimo, dalis paketėlių buvo supakuoti į nedidelius polietileninius maišelius su pritvirtintais metaliniais magnetais. Jie leido narkotines medžiagas pritvirtinti prie įvairių metalinių paviršių ir taip palikti pirkėjams lengvai pasiekiamose vietose. Tokiu būdu buvo siekiama užtikrinti, kad narkotinių medžiagų pirkėjai galėtų jas pasiimti savarankiškai, tiesiogiai nesusitikdami su jų platintojais.

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Atlikdami intensyvius ikiteisminio tyrimo veiksmus, Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai nustatė ir patikrino įvairiose miesto bei rajono vietose įrengtas slėptuves. Jų metu aptiktas ir paimtas, įtariama, labai didelis kiekis kristalinės psichotropinės medžiagos bei kitų galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Paimtos medžiagos perduotos specialistams, kurie nustatys tikslią jų sudėtį ir kiekį.

Tęsdami tyrimą, pareigūnai sulaikė asmenį, įtariamą organizavus šią prekybą. Jam pareikšti įtarimai dėl disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti. Teismo sprendimu įtariamajam paskirtas suėmimas.  

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