Penktą kartą neblaiviam vairavusiam ir teisės vairuoti neturinčiam rokiškėnui -- laisvės atėmimo bausmė

Apygardos teismas atmetė jo prašymą atidėti bausmės vykdymą ir konstatavo, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra visiškai teisėtas ir pagrįstas.
M. Isajevo apeliacinis skundas atmestas, jam lieka galioti paskirta šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė ir visos papildomos baudžiamojo poveikio priemonės.
Panevėžio apygardos teismo nutartis įsiteisėjo.
Vyras keliaus už grotų, kur buvo paleistas tik prieš tris mėnesius.
Penktą kartą neblaiviam prie vairo ir be teisės vairuoti pagautam rokiškėnui – laisvės atėmimas
Bylos duomenimis, M. Isajevas 2026 metų birželio 8 dieną Rokiškio rajone, Juodupės seniūnijoje, Stoniškio kaimo ribose, tyčia vairavo automobilį „VW Polo“ būdamas neblaivus – jam nustatytas 2,39 promilės girtumas.
Automobilį nuteistasis vairavo, žinodamas, kad ankstesniais teismo sprendimais teisė vairuoti jam jau buvo atimta.
Teismas akcentavo, kad vyras už transporto priemonės vairavimą neblaiviam teisiamas jau penktą kartą, o už teismo paskirtų baudžiamojo poveikio priemonių vengimą – ketvirtą kartą. Šį nusikaltimą jis padarė praėjus mažiau nei trims mėnesiams po to, kai buvo paleistas iš pataisos įstaigos, kur atliko bausmę už analogiškus pažeidimus.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu M. Isajevui už tyčinį vengimą atlikti baudžiamojo poveikio priemones buvo paskirtas 40 parų areštas, o už vairavimą išgėrus – devyni mėnesiai laisvės atėmimo. Subendrinus ir pritaikius įstatyme numatytą bausmės sumažinimą vienu trečdaliu, jam paskirta galutinė šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Be laisvės atėmimo, vyrui paskirtos griežtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždrausta 6 metus naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones, konfiskuotas automobilis „VW Polo“ bei nustatytas įpareigojimas per tris mėnesius nuo bausmės atlikimo dienos dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ar resocializacijos programose bei kursuose.
Apeliaciniame skunde M. Isajevas prašė atidėti jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teigdamas, jog dėl bausmės nutrūks jo darbo santykiai ir nurodė, kad sutiktų dėvėti apykoję. Tačiau teismas pažymėjo, kad nepatogumai ar darbinės veiklos praradimas nesudaro pagrindo neatlikti paskirtos bausmės.
Apygardos teismas konstatavo, kad vairuotojas savo elgesio nevertina kritiškai ir demonstruoja visišką atsainumą įstatymams.
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