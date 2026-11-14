Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Buvęs Panevėžio meras kreipėsi į teismą: prašo įspūdingos sumos

2026-11-14 09:30 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-14 09:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dėl piktnaudžiavimo išteisintas buvęs Panevėžio meras, dabartinis šio miesto vicemeras Rytis Mykolas Račkauskas į teismą padavė valstybę ir reikalauja iš jos priteisti beveik 166 tūkst. eurų.

Teismas (ELTA nuotr.)
GALERIJA (5)

Dėl piktnaudžiavimo išteisintas buvęs Panevėžio meras, dabartinis šio miesto vicemeras Rytis Mykolas Račkauskas į teismą padavė valstybę ir reikalauja iš jos priteisti beveik 166 tūkst. eurų.

REKLAMA
0

Civilinę bylą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo nagrinėja Vilniaus miesto apylinkės teismas.

„Nieko nekomentuosiu, apie tai komentarų nebus“, – Eltai teigė R. M. Račkauskas, paklaustas apie ieškinį valstybei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsakovai šioje byloje yra Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

REKLAMA
REKLAMA

Politikas prašo jam priteisti 90,8 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti. Šią sumą sudaro 38,6 tūkst. eurų už advokato paslaugas ir negautos pajamos. Buvęs Panevėžio miesto meras neteko daugiau nei 52,2 tūkst. eurų, kai buvo nušalintas nuo pareigų.

REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Iš aukščiau minėtų institucijų R. M. Račkauskas prašo jam taip pat priteisti 75 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą.

2025 m. lapkritį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) panaikino apkaltinamuosius nuosprendžius R. M. Račkausko ir jo buvusios patarėjos Gintarės Maskoliūnienės byloje. LAT nusprendė bylą nutraukti, minėtų asmenų veiksmuose neįžvelgus nusikaltimo požymių.

REKLAMA
REKLAMA

Šiaulių apygardos teismas ir Apeliacinis teismas minėtus asmenis buvo pripažinęs kaltais dėl piktnaudžiavimo. Apeliacinis teismas R. M. Račkauskui kartu su 15 tūkst. eurų bauda skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – trejus metus uždraudė dirbti valstybės tarnyboje. Toks pat draudimas su 12,5 tūkst. eurų bauda skirtas G. Maskoliūnienei.

R. M. Račkauskas ir G. Maskoliūnienė buvo nuteisti už tai, kad, siekdami asmeninės naudos merui, nesilaikydami viešųjų pirkimų tvarką reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, sudarė sąlygas vienai reklamos agentūrai laimėti du Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2017–2018 metais organizuotus viešuosius pirkimus. Pastarieji susiję su viešinimo projektu „Panevėžys atsinaujina“. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Taip pat minėti asmenys buvo nuteisti dėl to, kad neteisėtai susitarė su reklamos agentūros konsultantu dėl Panevėžio miesto gyventojų nuomonės tyrimo ir jį gavo, taip pat gavo rašytinę į mero politinę karjerą orientuotą veiklos programą, siejamą su 2019 m. savivaldos rinkimais.

Už šias paslaugas sumokėjus Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis, savivaldybei buvo padaryta 4 672 eurų turtinė žala. Žemesnės instancijos teismai konstatavo, kad dėl tokių tuometinio mero R. M. Račkausko ir jo patarėjos G. Maskoliūnienės neteisėtų veiksmų didelę neturtinę žalą patyrė valstybė ir Panevėžio miesto savivaldybė.

REKLAMA

Kasacinis teismas sutiko su žemesnės instancijos teismų išvada, kad R. M. Račkausko ir G. Maskoliūnienės veiksmai neatitiko viešųjų pirkimų skaidrumo principo ir pažeidė techninio pobūdžio reikalavimus, tačiau kartu konstatavo, kad teismai tinkamai neįvertino bylos duomenų, paneigiančių esminę kaltinimo dalį dėl turtinės žalos padarymo savivaldybei. 

REKLAMA

Tokį kasacinio teismo vertinimą nulėmė tai, kad Panevėžio miesto gyventojų apklausa ir jų nuomonės tyrimas atlikti tarp Panevėžio miesto savivaldybės ir reklamos agentūros buvusių sutartinių santykių pagrindu, apklausa buvo realiai atlikta, šios paslaugos vertė nebuvo dirbtinai padidinta, tyrimo rezultatai buvo pristatyti merui, jo patarėjai, kitiems darbuotojams ir vėliau panaudoti viešinimo projekto „Panevėžys atsinaujina“ galutiniame tekste.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

LAT paneigė ir kaltinimo dalį, jog gyventojų nuomonės tyrimas buvo naudingas išskirtinai R. M. Račkauskui ir kad tyrimo rezultatus buvo bandoma nuslėpti. Taip pat paneigta ir kaltinimo aplinkybė, kad iš reklamos agentūros konsultanto gautas raštas su į mero politinę karjerą orientuotomis nuostatomis buvo apmokėtas savivaldybės lėšomis.

Kasacinis teismas kartu nurodė, kad nėra pagrindo konstatuoti ir didelės neturtinės žalos padarymo fakto. Tokią išvadą išplėstinė septynių teisėjų kolegija padarė atsižvelgdama į tai, kad Panevėžio miesto savivaldybei buvo poreikis įsigyti strateginės komunikacijos paslaugų ir tam oficialiai buvo skirtos lėšos.

REKLAMA

LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Apeliaciniam teismui nuteisus R. M. Račkauską, 2024 m. spalį jis neteko mero pareigų.

ELTA primena, kad buvusį Panevėžio merą R. M. Račkauską ir jo buvusią patarėją G. Maskoliūnienę Šiaulių apygardos teismas 2022 m. pripažino kaltais dėl to, kad, jie būdami valstybės tarnautojais, veikdami bendrininkų grupėje, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdami asmeninės naudos R. M. Račkauskui. Trečiojo kaltinamojo – reklamos agentūros vadovo Mariaus Vaupšo – baudžiamoji byla buvo nutraukta jam mirus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų