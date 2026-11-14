Šventinė nuotaika į Šiaulius atkeliauja anksčiau: štai kas laukia

Šeštadienį Šiauliuose numatomas koncertas, dailiojo čiuožimo mokyklos „GMice“ pasirodymai ant ledo, ugnies teatro „Sway Pole“ šou ir šventinės veiklos visai šeimai.
Su lankytojais bendraus Šiaulių miesto simbolių personažai.
Nuo šios dienos Prisikėlimo aikštėje ir skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės lankytojų lauks karštu kisieliumi bei kepiniais kvepiantys prekybiniai nameliai, ledo čiuožykla, karuselės, atrakcionai, pranešė savivaldybė.
Kalėdų eglė mieste bus įžiebta gruodžio 5 dieną.
Kituose Lietuvos miestuose kalėdiniai renginiai prasidės lapkričio pabaigoje.
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