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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Šiauliečiai Europos taurėje namuose pralaimėjo B grupės lyderei

2026-11-11 20:23 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-11 20:23
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Europos taurės pirmąjį ratą „Šiauliai“ (3/4) užbaigė pralaimėjimu namuose prieš B grupės lyderius.

(„Euroleague Basketball via Getty Image“)
GALERIJA (14)

Europos taurės pirmąjį ratą „Šiauliai“ (3/4) užbaigė pralaimėjimu namuose prieš B grupės lyderius.

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Dariaus Songailos auklėtiniai Saulės mieste 71:86 (15:17, 12:21, 23:25, 21:23) neatsilaikė prieš Tenerifės „La Laguna“ (6/1).

Svečiai pabėgo antrajame kėlinyje, kurį uždarė dviem tritaškiais ir įgijo dviženklį pranašumą – 38:27.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Šiauliai“ – „La Laguna“

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Selimo Fofana blyksnis leido šiauliečiams priartėti (47:53), bet Ispanijos ekipa greitai susigrąžino dviženklę persvarą ir pasiekė užtikrintą pergalę.

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Po daugiau nei dviejų savaičių į „Šiaulių“ rikiuotę grįžo Cedricas Hendersonas. Amerikietis per 18 minučių surinko 12 taškų (1/2 dvit., 2/4 trit., 4/6 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 klaidas ir 12 naudingumo balų.

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Po savaitės šiauliečių laukia rungtynės išvykoje su Londono „Lions“.

„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 12, Martynas Pacevičius 11 (4/4 dvit.), Dayvionas McKnightas (4/8 dvit.) ir Dovydas Romančenko (3/4 trit.) po 10. 

„La Laguna“: Bamba Cisse (4/7 dvit.), Giorgio Shermadini (4/7 dvit., 5/6 baud.) ir Vince'as Hunteris (6/10 dvit., 4 per. kam.) po 13, Kyle'as Guy'us 11, Bruno Fitipaldo 10.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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