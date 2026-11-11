Šiauliečiai Europos taurėje namuose pralaimėjo B grupės lyderei

Dariaus Songailos auklėtiniai Saulės mieste 71:86 (15:17, 12:21, 23:25, 21:23) neatsilaikė prieš Tenerifės „La Laguna“ (6/1).
Svečiai pabėgo antrajame kėlinyje, kurį uždarė dviem tritaškiais ir įgijo dviženklį pranašumą – 38:27.
Selimo Fofana blyksnis leido šiauliečiams priartėti (47:53), bet Ispanijos ekipa greitai susigrąžino dviženklę persvarą ir pasiekė užtikrintą pergalę.
Po daugiau nei dviejų savaičių į „Šiaulių“ rikiuotę grįžo Cedricas Hendersonas. Amerikietis per 18 minučių surinko 12 taškų (1/2 dvit., 2/4 trit., 4/6 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 klaidas ir 12 naudingumo balų.
Po savaitės šiauliečių laukia rungtynės išvykoje su Londono „Lions“.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 12, Martynas Pacevičius 11 (4/4 dvit.), Dayvionas McKnightas (4/8 dvit.) ir Dovydas Romančenko (3/4 trit.) po 10.
„La Laguna“: Bamba Cisse (4/7 dvit.), Giorgio Shermadini (4/7 dvit., 5/6 baud.) ir Vince'as Hunteris (6/10 dvit., 4 per. kam.) po 13, Kyle'as Guy'us 11, Bruno Fitipaldo 10.
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