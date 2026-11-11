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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Stambule – juodas „Lietkabelio“ vakaras

2026-11-11 19:50 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-11 19:50
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Skaudų pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Panevėžio „Lietkabelis“ (3/4), kuris išvykoje 61:99 (19:22, 16:25, 9:32, 17:20) nusileido Stambulo „Bahčešehir“ (6/1) klubui.

(„Euroleague Basketball via Getty Image“)
GALERIJA (13)

Skaudų pralaimėjimą Europos taurėje patyrė Panevėžio „Lietkabelis“ (3/4), kuris išvykoje 61:99 (19:22, 16:25, 9:32, 17:20) nusileido Stambulo „Bahčešehir“ (6/1) klubui.

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Nors rungtynių pradžioje panevėžiečiai ir išsiveržė į priekį (8:7), lygiai rungtynės klostėsi neilgai. „Bahčešehir“ atitrūko jau antrajame kėlinyje (27:20), o Aleksa Avramovičius ir Malachi Flynnas skirtumą augino – 37:25.

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FOTOGALERIJA. „Bahčešehir“ – „Lietkabelis“

Nors po dviejų kėlinių šeimininkai jau jautėsi gana užtikrintai (47:35), trečiasis ketvirtis jiems klostėsi dar palankiau. „Lietkabelio“ puolimas neveikė, o šeimininkai rengė atkarpą net 18:0, po kurios ėmė triuškinti svečius – 68:39.

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Prieš akis buvo dar daugiau nei kėlinys, tačiau „Bahčešehir“ visiškai dominavo ir ramiai nužengė pergalės link. Skirtumas tarp komandų ne tik nesumažėjo, bet tik augo – 97:56.

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Panevėžiečiai pataikė tik 19 proc. tritaškių (4/21), klydo net 22 sykius, kai atliko 12 perdavimų.

„Bahčešehir“: Malachi Flynnas 15, Aleksa Avramovičius (6 rez. perd.) ir Trevionas Williamsas (9 atk. kam.) – po 13, Mateušas Ponitka 12.

„Lietkabelis“: Keondre Kennedy ir Aleksanderis Schumacheris – po 11, Banja Sy 10, Gabrielius Maldūnas 7, Danielis Baslykas 6.

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