Stambule – juodas „Lietkabelio“ vakaras

Nors rungtynių pradžioje panevėžiečiai ir išsiveržė į priekį (8:7), lygiai rungtynės klostėsi neilgai. „Bahčešehir“ atitrūko jau antrajame kėlinyje (27:20), o Aleksa Avramovičius ir Malachi Flynnas skirtumą augino – 37:25.
Nors po dviejų kėlinių šeimininkai jau jautėsi gana užtikrintai (47:35), trečiasis ketvirtis jiems klostėsi dar palankiau. „Lietkabelio“ puolimas neveikė, o šeimininkai rengė atkarpą net 18:0, po kurios ėmė triuškinti svečius – 68:39.
Prieš akis buvo dar daugiau nei kėlinys, tačiau „Bahčešehir“ visiškai dominavo ir ramiai nužengė pergalės link. Skirtumas tarp komandų ne tik nesumažėjo, bet tik augo – 97:56.
Panevėžiečiai pataikė tik 19 proc. tritaškių (4/21), klydo net 22 sykius, kai atliko 12 perdavimų.
„Bahčešehir“: Malachi Flynnas 15, Aleksa Avramovičius (6 rez. perd.) ir Trevionas Williamsas (9 atk. kam.) – po 13, Mateušas Ponitka 12.
„Lietkabelis“: Keondre Kennedy ir Aleksanderis Schumacheris – po 11, Banja Sy 10, Gabrielius Maldūnas 7, Danielis Baslykas 6.
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