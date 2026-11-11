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Xabi Auzmendi žibėjo per paskutinę atkarpą Toplygoje

2026-11-11 19:56 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-11 19:56
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Per paskutinįjį – 36-ąjį – TOPLYGOS turą buvo apdovanoti rugsėjo–spalio mėnesio geriausieji, atstovaujantys Vilniaus rajono „TransINVEST“, „Kauno Žalgirio“ bei „Panevėžio“ ekipoms.

Xabi Auzmendi | Klubo nuotr.

Per paskutinįjį – 36-ąjį – TOPLYGOS turą buvo apdovanoti rugsėjo–spalio mėnesio geriausieji, atstovaujantys Vilniaus rajono „TransINVEST“, „Kauno Žalgirio“ bei „Panevėžio“ ekipoms.

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Suskaičiavus komentatorių, tinklalaidžių vedėjų ir komandų kapitonų balsus, kuriuos pateikė su TOPLYGA bendradarbiaujanti Profesionalių futbolininkų asociacija (PFA), geriausiu rugsėjo–spalio mėnesio atkarpos žaidėju tapo „TransINVEST“ klubo lyderis Xabi Auzmendi. Ispanas per ankstesnius du mėnesius sužaidė šešerias rungtynes, per kurias pelnė 5 įvarčius bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

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Su 14 taiklių smūgių X. Auzmendi susižėrė rezultatyviausio Lietuvos čempionato sezono žaidėjo titulą bei antrą kartą – geriausio mėnesio futbolininko. Taip pat sėkmingai baskas pasirodė ir vasario–kovo mėnesio atkarpoje.

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Geriausio rugsėjo–spalio mėnesio atkarpos trenerio įvertinimo sulaukė „Kauno Žalgirio“ strategas Željko Sopičius. Futbolo specialisto iš Kroatijos kariauna apgynė TOPLYGOS čempionų titulą ir sudėtingo tvarkaraščio metu per 8 mačus iškovojo 6 pergales, dalį jų – triuškinamu pranašumu.

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Jaunojo žaidėjo kategorijoje savo pranašumą įrodė „Panevėžio“ kairiojo krašto gynėjas Dovydas Balsys. Panevėžiečiams ketvirtasis ratas buvo sėkmingiausias, o D. Balsys per 6 susitikimus atliko rezultatyvų perdavimą.

Laureatų trijulė sulaukė TOPLYGOS rėmėjų „INHALE“ bei „AirGuru“ prizų.

Balandžio mėnesio geriausiu žaidėju tapo X. Auzmendi komandos draugas Jehoras Glušačius, gegužę laurus susižėrė buvęs Kauno rajono „Hegelmann“ puolėjas Kaderas Njoya Abdelas, birželį–liepą – Vilniaus „Žalgirio“ atakų lyderis Nikola Petkovičius, rugpjūtį – Marijampolės „Sūduvos“ saugas Steve‘as Lawsonas.

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Geriausio trenerio kategorijoje atitinkamai po kartą nugalėjo buvęs „Kauno Žalgirio“ strategas Eivinas Černiauskas, Gargždų „Bangai“ vadovaujantis Davidas Afonso, Telšių „Džiuge“ besidarbuojantis Andrius Lipskis ir du sykius Donatas Vencevičius, stovintis prie „Sūduvos“ vairo.

Jaunimo gretose pasižymėjo FA „Šiauliai“ atstovas Patrikas Pranckus, „Sūduvos“ legionieriai – Ibrahima Seckas ir Rati Grigalava, džiugietis Denis Ževžikovas bei su „Banga“ atsisveikinęs ir į Čekiją išvykęs Sidas Praleika.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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