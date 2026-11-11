Mindaugas Čepas prieš laukiantį Surinamo išbandymą: „Visi yra pilni ryžto ir noro eiti kautis už Lietuvą“

Susitikimas Dariaus ir Girėno stadione prasidės 19 valandą, bilietus į jį platina kakava.lt.
Prieš šias rungtynes lietuviai surengė treniruotę Dariaus ir Girėno stadione Kaune, o po jos mintimis pasidalino Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Mindaugas Čepas.
„Šiai dienai visi žaidėjai yra sveiki, visi pilni ryžto ir noro eiti kautis už Lietuvą. Manau, kad turėjome tris intensyvias dienas, per kurias konstruktyviai padirbėjome. Tvyrojo labai gera, darbinė aplinka ir gera energija. Labai tikiuosi, kad ta energija išliks ir laukiančiose dvejose rungtynėse“, – kalbėjo treneris.
Prieš pirmąsias rungtynes lietuviai turėjo viso labo tris dienas pasirengimui, o tai sukėlė ir savotiškų iššūkių ir užduočių.
„Per trumpą laiką pagrindinis uždavinys buvo žaidėjus atgaivinti. Kai kurie jų savaitgalį dar turėjo rungtynes, kai kurie turėjo keliones, kaip, pavyzdžiui, Edgaras [Dubickas], kuris skrido iš Pietų Korėjos. Laikas tikrai pakankamai trumpas, tad svarbiausia yra susipažinti su žaidėjais, perteikti jiems kažkokias savo detales ir eiti kautis“, – pridėjo treneris.
Savaitės pradžioje buvo pranešta apie permainas Lietuvos rinktinės sudėtyje, o viena iš tokių buvo pirmą kartą kvietimo sulaukęs jaunasis Nikita Pavlovskij, rungtyniaujantis Telšiuose.
„Labai stebėjau U21 rinktinę ir jos rungtynes, stebėjau Telšių „Džiugo“ rungtynes, o kai stebi Lietuvos čempionatą, labai žiūri tuos klubus, kuriuose yra daug lietuvių. Man imponuoja, kaip Nikita tobulėja, tai, kad tai yra jaunas žaidėjas, kuris važiuoja į Telšius ir ten savo prakaitu užsitarnauja vietą startinėje sudėtyje.
Labai imponuoja jo charakteris, kokybė ir noras tobulėti. Stebėjau po rungtynes prieš Vengriją, Kroatiją, man jo kokybė nekelia jokių abejonių“, – apie žaidėją kalbėjo treneris.
Pasakodamas apie Surinamo rinktinę, M. Čepas išskyrė jų taktinį lankstumą nepriklausomai nuo to, kas vienu ar kitu metu vadovauja rinktinei.
„Išskirčiau ne tiek žaidėjus, kiek juos kaip komandą, jie yra tokia trenerio komanda, kur tikrai matosi trenerio ranka. Nors neseniai ir keitėsi treneriai, bet matosi, kad treneris per trumpą laiką padarė gerą darbą ir komanda tikrai atrodo žaidžianti.
Treneris yra olandas, tos schemos gali keistis nuo 4-3-3 iki 4-2-3-1, bet matome tai, kad jie nori žaisti, nori žaisti su kamuoliu, būti agresyvi be kamuolio, o vardinti jų žaidėjų klubų nesinorėti, nes jau ir anksčiau minėjau, kad tie žaidėjai žaidžia ir Anglijoje, ir Nyderlanduose, ir Belgijoje, tai tikrai yra gera komanda ir bus geras sparingas prieš oficialias rungtynes su Lichtenšteinu“, – apie būsimą varžovą mintimis dalinosi treneris.
Pabaigoje jis pasidalino kvietimu žiūrovams ir pakvietė juos ketvirtadienio vakarą būti stadione.
„Mums yra be galo reikalingas tiek visų sirgalių, tiek Vyčio tribūnos palaikymas, tad tikrai komandos vardu norėčiau pakviesti sirgti už mus, nes tas palaikymas yra svarbus mūsų komandai, mes sirgalius girdime ir kiekvienas žmogus prideda dar daugiau pasitikėjimo“, – ragino treneris.
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Lietuvos vyrų rinktinės lapkričio mėnesio grafikas:
Lapkričio 12 diena (ketvirtadienis)
19.00 val. Lietuva – Surinamas
Lapkričio 16 diena (pirmadienis)
19.00 val. Lietuva – Lichtenšteinas
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