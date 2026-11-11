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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-17 rinktinė startavo valinga pergale prieš Šiaurės Airijos atstovus

2026-11-11 20:03 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-11 20:03
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Frankfurte prie Maino prasidėjo UEFA Europos vaikinų U17 čempionato atrankos turnyras. Pirmojo turo rungtynės buvo itin rezultatyvios – Lietuvos futbolininkai sugebėjo panaikinti dviejų įvarčių deficitą ir 4:2 nugalėjo Šiaurės Airijos rinktinę.

Lietuvos U-17 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Frankfurte prie Maino prasidėjo UEFA Europos vaikinų U17 čempionato atrankos turnyras. Pirmojo turo rungtynės buvo itin rezultatyvios – Lietuvos futbolininkai sugebėjo panaikinti dviejų įvarčių deficitą ir 4:2 nugalėjo Šiaurės Airijos rinktinę.

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Varžovai pasižymėjo žaibišku įvarčiu per savo pirmąją ataką, kai Alfio Mulvennos perdavimu pasinaudojo Michaelis Mulhollandas. Tam pačiam puolėjui pavyko pelnyti ir antrą airių įvartį 19 minutę.

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Lietuvių gretose skirtumą pabandė sumažinti Gvidas Valatkevičius, Simas Šiaudvytis, Justas Šluta ir Kristupas Liutvinas, kurie atliko grėsmingus smūgius. Galiausiai, varžovų gynybą pralaužė 24 minutę Lukas Korvel.

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Išlyginamasis įvartis buvo sukurtas pasinaudojus kampinio situacija. Po Kristupo Liutvino perdavimo 32 minutę sekė Justo Šlutos taiklus smūgis. Daug emocijų suteikusiame kėlinyje lietuviai surengė daugiau smūgių negu varžovai, o prieš pat pertrauką Simo Šiaudvyčio smūgiuotas kamuolys sudrebino vartų konstrukciją.

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Antrajame kėlinyje po keitimo pasirodęs Rokas Melaikis tapo trečiojo mūsiškių įvarčio autoriumi, 63 minutę pasinaudojus Justo Šlutos perdavimu. Vos po dviejų minučių Rokas Melaikis vėl džiaugėsi įvarčiu su komandos draugais.

Per likusį susitikimo laiką Šiaurės Airijos komanda pademonstravo aktyvesnį žaidimą puolime ir Augustui Ruginiui teko atremti porą pavojingų smūgių. Varžovai pakeisti rungtynių rezultato nepajėgė, tad lietuviai pelnė tris taškus bei artimiausias rungtynes šį šeštadienį žais su Vokietijos futbolininkais.

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Atrankos turnyro šeimininkai šiandien net 7:0 pranoko Azerbaidžano bendraamžius.

Dvi geriausios atrankos 2-osios grupės komandos pateks į atrankos A divizioną, o žemesnės komandos kitais metais turės rungtis B divizione. Finalinis čempionato etapas 2027 metų pavasarį vyks Latvijoje.

Vaikinų U17 rinktinių rungtynių statistika

Lietuva – Šiaurės Airija 4:2 (2:2);

Frankfurtas prie Maino, „DFB-Campus“ stadionas;

Teisėjas – Jan Všetečka (Čekija);

Įvarčiai: 24 min. Lukas Korvel, 32 min. Justas Šluta, 63 min. ir 65 min. Rokas Melaikis (Lietuva); 1 ir 19 min. Michael Mulholland (Šiaurės Airija);

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Įspėti: 45+4 min. Gvidas Valatkevičius, 83 min. Rokas Melaikis (Lietuva);

Lietuvos rinktinės sudėtis: Augustas Ruginis, Simas Šiaudvytis, Kipras Kazlauskas, Nojus Vyšniauskas, Matas Mirončikas, Tomas Veikutis, Kristupas Liutvinas, Džiugas Varkulevičius, Lukas Korvel (61 min. Rokas Melaikis), Gvidas Valatkevičius (90+3 min. Ugnius Klimavičius), Justas Šluta (76 min. Eligijus Merliūnas).

Atsargoje: Orestas Sotkevičius, Jokūbas Žalnierukynas, Rojus Kardelis, Rokas Paulauskas, Natan Molis, Patrikas Babenskas.

Lietuvos rinktinės būsimų rungtynių tvarkaraštis

Lapkričio 14 diena (šeštadienis)

12.00 val. Vokietija – Lietuva;

Lapkričio 17 diena (antradienis)

12.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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