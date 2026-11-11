Justinas Zagurskas po testo prieš kroatus: „Atmosfera buvo puiki, to mums labai reikia“

Lietuviai atkakliai priešinosi Europos čempionato bronzos medalių laimėtojams kroatams, tačiau galų gale Jonavoje 1:3 turėjo pripažinti varžovų pranašumą.
Po rungtynių jas pakomentavo rinktinės kapitonas Justinas Zagurskas, akcentavęs, kad lietuviai varžovams pasiūlė gerą kovą, tačiau padovanojo jiems per lengvus įvarčius.
„Ko tikėjomės, tą ir gavome, gera komanda, daug žaidžia per savo stulpus, kurie yra labai galingi, jų daug ieškojo. Bet manau, kad tikrai neblogai su jais susitvarkėme, bet kažkur praradome koncentraciją, nesusikalbėjome ir tie įvarčiai krito, bet kaip prieš tokio lygio komandą, tai tikrai per pigūs.
Patys irgi turėjome daug progų, tiek Vokietijoje, tiek čia, bet kaip treneris minėjo po rungtynių Vokietijoje, kai neįmuši prieš tokias komandas ir neišnaudoji savo progų, sunku tikėtis kažkokio pozityvaus rezultato“, – kalbėjo J. Zagurskas.
Antrame kėlinyje lietuviams vėl buvo sužibusi viltis. Paulius Osauskas sumažino atsilikimą iki 1:2, netrukus Ignas Raštutis smūgiavo į varžovų vartų virpstą, tačiau tada trečiu įvarčiu atsakė kroatai ir vėl nuramino aistras aikštėje.
„Tikrai tikėjome, kai rezultatas dar buvo 1:2, laiko dar turėjome nemažai, tačiau tada jie užklupo mus su mūsų nuovargiu, koncentracijos stygiaus, išsuko kamuolį, nesusikalbėjome, kai tas trečias įvartis krito, mūsų padangos vėl nusėdo.
Aišku, visada einame ir kaunamės iki galo, kovojome ir be vartininko, turėjome gerą paskutinę ataką. Gavome gerų pamokų, bet mums turbūt labiausiai trūksta to bendro treniruotumo ir tai pasimato“, – dėstė rinktinės senbuvis.
Jis taip pat išskyrė ir kovotojų mentalitetą, kurį komandoje įskiepijo jos treneris Dentinho.
„Kai atėjo dabartinis treneris dirbti, jis sakė, kad nebijos ir nestatys jokio autobuso, kad spausime ir žaisime dėl teigiamo rezultato nežiūrint į tai, prieš ką žaisime, brazilus, portugalus ar bet ką. Jis mums tai įskiepijo, mes juo tikime, tikime savimi ir visada atiduodame maksimumą, nes žaidžiame už savo tėvynę, o išeiti su šia emblema ir neatiduoti visų jėgų būtų tiesiog gėda“, – mintimis dalinosi J. Zagurskas.
Jis taip pat pasidžiaugė gausiai Jonavoje susirinkusiais sirgaliais ir įvertino jų palaikymą.
„Atmosfera buvo puiki, tikrai nesitikėjau, kad bus tiek žiūrovų, to mums labai reikia. Keliaujame, matome kitas šalis, kaip ten futsalą myli ir labai smagu, kad ir pas mus jis populiarėja, palaiko šeimos, draugai, tikrai labai smagu.
Dabar laukia atsakomosios rungtynės Kroatijoje, o vėliau bus turbūt svarbiausios grupės rungtynės namuose su Vokietija. Tiek pasaulio, tiek Europos čempionatuose mus į priekį tempė žiūrovai, tu negali atsiduoti tik 90 procentų, nes žmonės ateina ir palaiko tave, tas palaikymas mums yra labai svarbus“, – pasakojo žaidėjas.
Rinktinė šiame cikle jau kaunasi ir integruodama vis daugiau jaunų futbolininkų, o kapitono teigimu, šis naujų žaidėjų įliejimas yra neišvengiamas.
„Žinoma, reikia laiko, bet jie įsilieja tikrai gerai, dirba kibiai, labai nori, nes kitaip nieko nebus. Jei norime kažką turėti ateityje, jaunimas turi jungtis, nes mūsų karta po truputį sensta, prisideda nauji, jaunesni žaidėjai. Jie savo klubuose yra lyderiai, o jaunų žaidėjų mums reikia visą laiką“, – teigė jis.
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