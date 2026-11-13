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TV3 naujienos > Finansai

Lietuviai atskleidė, kiek planuoja išleisti kalėdinėms dovanoms: 400 eurų įvardija kaip kuklią sumą

2026-11-13 19:20 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 Žinios / aut.
2026-11-13 19:20
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Parduotuvėse – prieškalėdinė pasiutpolkė. Gyventojai iki viršaus krauna krepšius, gaudo nuolaidas, perka dovanas ir sau, ir artimiesiems. Apklausa atskleidžia, kad dauguma gyventojų šventiniam stalui išleisti planuoja nuo 50 iki 150 eurų. Tačiau pirmiausia gyventojai rūpinasi dovanomis, kurioms ketina išleisti ir kelis šimtus eurų.

Parduotuvėse – prieškalėdinė pasiutpolkė. Gyventojai iki viršaus krauna krepšius, gaudo nuolaidas, perka dovanas ir sau, ir artimiesiems. Apklausa atskleidžia, kad dauguma gyventojų šventiniam stalui išleisti planuoja nuo 50 iki 150 eurų. Tačiau pirmiausia gyventojai rūpinasi dovanomis, kurioms ketina išleisti ir kelis šimtus eurų.

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Ekonomistai prognozuoja, kad šių metų šventės bus brangesnės dėl išaugusių prekių ir žaliavų kainų, tačiau yra ir gera žinia – šventinis stalas bus sotesnis.

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Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Nors dar tik lapkričio vidurys, užsukus į parduotuves – tikrų tikriausia prieškalėdinė karštinė. Lentynos lūžta nuo blizgių dekoracijų, o pirkėjų akys žiba.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prekybos tinklai

Papuošimai, šventinės pagalvėlės ir margi eglutės žaisliukai – viskas skirta šventinei nuotaikai kurti. Žmonės sako, kad Kalėdoms ruošiasi iš anksto, o ypač pamatę nuolaidas – nepraleidžia progos išrinkti staigmeną artimiesiems arba palepinti save:

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„Ir kūčiukai, ir dekoracijos – visko reikia.“

„Anūkams dovanas po truputį perku. Pensija nedidelė, tai po truputį, po truputį…“

„Na, ką, ką… Dovanų visokių ten, maisto prekių.“

„Taip, dabar ieškom pirmosios eglutės, žaisliukų ir puošim.“

Prekybininkai atskleidė: prasidėjo pirkėjų banga

Prekybininkai sako, kad pirmoji didžiųjų pirkinių banga jau prasidėjusi – žmonės pirmiausia nuo lentynų graibsto dovanas ir blizgias kalėdines dekoracijas.

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„Lapkričio mėnesį labiau perka prekes, skirtas namų jaukumui, dovanomis rūpinasi, dovanų pakavimo priemonėmis. Na, o gruodžio mėnesį tai jau pradeda galvoti apie tą kalėdinį šventinį stalą“, – pasakojo „Maxima“ atstovė Ernesta Vareikytė.

„Jau kalėdinės prekės tikrai keliauja į pirkėjų krepšelius ir mes matome tam tikrą cikliškumą, kad pirmiausia dažniausiai keliauja įvairūs saldumynai, nedideli papuošimai. Jau pirkėjai pradeda galvoti ir kaip papuošti namus, ir ką galbūt pirkti dovanoms“, – kalbėjo „Iki“ atstovė Gintarė Kitovė.

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Kol vieni krepšelius pildo maloniomis smulkmenomis, kiti rimtai tuština pinigines – perka dovanas ir už dešimtis, ir už kelis šimtus eurų. Prekybininkai sako, kad sandėliai lūžta nuo apkrovų, nes dabar – pats darbymetis.

„Tikrai yra visų laikų hitai: tai yra „Lego“, kvepalai, smulki buitinė technika. Taip pat plaukų priežiūros priemonės, išmanieji laikrodžiai, išmanieji telefonai – tikrai žmonės nevengia sau pasidovanoti dovaną“, – tikino „Pigu.lt“ atstovas Nerijus Mikalajūnas.

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Pirkėjų apklausa atskleidžia, kad didžioji dalis žmonių kalėdines išlaidas planuoja ir jau yra numatę, kiek išleis šventiniam stalui.

„Dauguma pirkėjų iš tikrųjų patenka į tą kategoriją – nuo 50 iki 150 eurų. Net 68 proc. apklaustųjų tiek planuoja išleisti Kalėdų stalui, maistui“, – sakė G. Kitovė.

Atskleidė, kiek ruošiasi išleisti kalėdinėms dovanoms

O kalėdinėms dovanoms gyventojai pinigines linkę atverti dar plačiau. Pasakoja, kad viskas brangsta, o vaikus ir anūkus Kalėdų proga norisi apdovanoti dosniai:

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„Na, apie 400 jau, tai susispaudi kukliai. Jau reikėtų daug daugiau, aišku, bet jau labai taip susispaudę viską darysim, pirksim apgalvotai.“

„Na, kaip pasakyti, pinigus pradėjau skaičiuoti. Galvoju, ką iš šaldiklio suvalgyti, kad daugiau liktų išleisti šventėms. Ir dabar einu todėl – tai anūkui reikia, tai kažkokiam draugui kažko reikia.“

„Kiek reikės, tiek išleisim. Neskaičiuoju.“

„Ruošiamės, jau po parduotuves vaikštom ir perkam. Žiūrim, nes turim daug giminaičių, turime daug artimų žmonių, turim daug draugių ir visus norim pasveikinti.“

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Tačiau ekonomistas skaičiuoja, kad po audringų metų šios Kalėdos bus brangesnės. Dėl geopolitinių problemų, augančių degalų ir naftos kainų šių metų kalėdinių pirkinių krepšeliai bus dešimtadaliu brangesni.

„Elektros kainos augimas, atlyginimų augimas ir dyzelinio kuro brangimas. Prekybininkų kaštai šiais metais taip pat labai stipriai padidės ir kažkokia dalimi, aišku, kad tie kaštai bus perkelti ant vartotojų pečių“, – tikino „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

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Visgi yra ir gerų žinių: gal dovanos ir nebus tokios didelės, bet kalėdinis stalas nusimato tikrai sotus.

„Maisto kainos Lietuvoje kol kas nekyla, o netgi krenta. Tai aš manau, kad realiai labai tikėtina, jog kalbant apie tą kalėdinį stalą, kuris yra maisto stalas, jo kaina bus labai panaši kaip praeitais metais arba net mažesnė“, – sakė A. Izgorodinas.

Pasak prekybininkų, šis lapkritis – ypač gausus pirkiniais: palyginti su pernai, pardavimai jau šoktelėjo dvigubai.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

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Skalbiu kalėdas
Skalbiu kalėdas
2026-11-13 19:27
O kur vyko apklausa, kas apklausė- net neužsiminama. Eilinė propagandinė rašliava.
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