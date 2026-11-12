Pildosi niūrūs artėjančios žiemos scenarijai: štai kiek brangs dujos ir elektra

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Lapkritį iškritus jau ir pirmam sniegui, šilumininkai perspėja, kad už šildymą šį mėnesį lietuviams 60 kvadratinių metrų bute nerenovuotame name gresia pakloti apie šimtą eurų, tai yra keturiskart didesnę sumą negu praėjusį mėnesį.
„Brangesnis kuras pirktas, kaip visada, o dar yra eilė kitų faktorių, kur veikia miestuose nepriklausomi šilumos gamintojai. Žiemos mėnesiais jie pradeda dirbti, reikia atsiimti pinigus už vasaros stovėjimą, šilumos kainų sezoniškumas pasireiškia“, – komentuoja Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius.
Šildymo sąskaitos gali išaugti keturis kartus
Energetikos reguliavimo tarybos vadovybė konstatuoja, kad pildosi vos ne niūriausias artėjančios itin brangios žiemos scenarijus.
„Pildosi tas, kuris nėra palankiausias vartotojams, apie 80 Eur/MWh kaina, bet tendencija kol kas bent augimo pristojusi“, – sako Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius.
Dėl karinio konflikto Hormuzo sąsiauryje didmeninėse Europos rinkose pabrangus naftai, dujoms ir elektrai, Lietuvos energetikos reguliavimo taryba ruošiasi nuo sausio pabranginti ir Lietuvos gyventojams visuomeninę elektrą. Tarifai apie pusei milijono gyventojų padidės beveik šešiais centais už kilovatvalandę, tai yra iki beveik 30 proc.
Nuo sausio gyventojams brangs ir dujos. Dujas maistui gaminti naudojantys apie 400 tūkst. vartotojų mokės beveik 40 proc. brangiau.
„Dėl susiklosčiusios geopolitinės situacijos gamtinių dujų kainos tikrai kils ateinantį pusmetį apie 40 proc. preliminariai“, – teigia Energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius.
Svarsto, kaip gyventojams grąžinti elektros gamintojų viršpelnius
O štai 150 tūkstančių vartotojų, kurie dujomis šildosi namus, dujos brangs dar labiau – beveik 50 proc., palyginti su šiuo pusmečiu. Tačiau energetikos krizei vis labiau tuštinant gyventojų pinigines, Vyriausybė neplanuoja įvesti jokių kainų lubų, kaip prieš ketverius metus, o tik žada padėti labiausiai nepasiturintiems gyventojams – elektros kilovatvalandės kainą jiems sumažins 4 centais, o už šildymą žada kompensacijas.
„Didėjimas dėl to siekia apie 30 eurų vidutiniam vartotojui šildymo srityje, o su socialinės apsaugos ir darbo ministre numatyta kompensacinė priemonė, kam pagalbos labiausiai reikia“, – teigia energetikos ministras Lukas Savickas.
Tiesa, Renatas Pocius pripažįsta, kad brangiai parduodami elektrą jos gamintojai gali gauti ir viršpelnius, tad svarstoma, kaip juos būtų galima sugrąžinti gyventojams.
„Dėl elektros energijos gamintojų viršpelnių vyksta diskusijos su Energetikos ministerija, Prezidentūros atstovais, modeliuojame. Mūsų nuomone, atsižvelgiant į tai, kad yra galimas aukštų kainų sezonas, būtų tikslinga pagalvoti apie viršpelnių taikymą“, – siūlo R. Pocius.
Energetikai prognozuoja, kad nebent besibaigiant žiemai elektros ir dujų kainos didmeninėje rinkoje gali pradėti mažėti, o jei dar šildymo sezono metu kristų daugiau nei penktadaliu, jau balandžio mėnesį galėtų jas perskaičiuoti ir gyventojams.
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