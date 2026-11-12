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Žinia gyventojams: šilumos kainos Lietuvoje greičiausiai jau pasiekė aukščiausią lygį

2026-11-12 09:36 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 09:36
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Šilumos kainos Lietuvoje greičiausiai jau pasiekė aukščiausią lygį, tad artimiausiais žiemos mėnesiais didesnio jų augimo neturėtų būti, prognozuoja Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas Valdas Lukoševičius.

Apskaičiavo, kiek papildomai kainuos šildymo sezonas (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Šilumos kainos Lietuvoje greičiausiai jau pasiekė aukščiausią lygį, tad artimiausiais žiemos mėnesiais didesnio jų augimo neturėtų būti, prognozuoja Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas Valdas Lukoševičius.

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„Kalbant apie šilumos kainas, jos jau yra pasiekusios turbūt maksimumą. Tai galima drąsiai tvirtinti, nes paskutiniai du biokuro aukcionai jau rodo biokuro kainų mažėjimą. Tai teikia vilties, kad visi miestai, kurie šildosi biokuru, didesnių šilumos kainų neturės“, – LRT radijui sakė V. Lukoševičius.

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Anot jo, taip pat nesitikima ir didesnio gamtinių dujų kainų augimo – tikėtina, kad jos jau pasiekė aukščiausią lygį.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

„Gamtinės dujos jau irgi turbūt pasiekė maksimumą ir vargu ar didės. Na gali kažkiek didėti, bet jau nedaug žiemos mėnesiams daryti įtaką. Šildymo sąskaitų dydį dabar daugiausia lems klimatinės sąlygos“, – teigė LŠTA prezidentas.

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LŠTA prezidentas: šilumos kainos Lietuvoje greičiausiai jau pasiekė aukščiausią lygį

Kalbėdamas apie pirmąsias gyventojų šildymo išlaidas, V. Lukoševičius pažymėjo, kad jos buvo palyginti nedidelės dėl šilto spalio ir trumpo šildymo laikotarpio. Vis dėlto šilumos kainų augimą gyventojai labiau pajus sulaukę lapkričio sąskaitų.

„Lapkričio mėnesį jau galima tikėtis didesnių sąskaitų, nes bus aiškiai didesnis šilumos suvartojimas. Lyginant gyventojų sąskaitas su praėjusių metų lapkričiu, reikia atsiminti, kad tada PVM buvo 9 proc., dabar – 21 proc. Tai šitas faktorius stipriai lems skirtumą tarp praėjusių ir šių metų rudens mėnesių“, – tvirtino jis.

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Šilumos kainos skirtingose savivaldybėse taip pat reikšmingai skiriasi. Anot V. Lukoševičiaus, didžiuosiuose ir vidutinio dydžio miestuose, kur vartotojų tankis yra didesnis, šilumos kainos yra mažiausios. Tuo metu aukščiausios kainos vyrauja mažesnėse savivaldybėse, kuriose vis dar naudojama daugiau gamtinių dujų.

Tarp vienas didžiausių šilumos kainų turinčių vietovių LŠTA prezidentas įvardijo Nemenčinę, Birštoną bei Trakus. Tuo metu mažesnės šilumos kainos būdingos Utenai, Tauragei, Jonavai ir Šiauliams.

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21 proc., šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotuose ir apie 10 eurų nerenovuotuose daugiabučiuose. 

indeliai.lt

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