Naujausia orų prognozė: sinoptikai įspėja, kas laukia jau netrukus

Penktadienio naktį daug kur, dieną daugiausia vakariniuose rajonuose krituliai, vyraus lietus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarinių krypčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 3–8 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpi krituliai, vyraus lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 0–5, dieną 4–9 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 11 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 14 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 36 cm, fiksuojamas Nemune ties Smalininkais. Žymesnis kritimas, iki 26 cm, Nevėžyje ties Babtais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 3–10, ežeruose – 4–10, Kuršių mariose – 4–6, Baltijos jūroje – 8–9 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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