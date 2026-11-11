Naktį pabudo ir tuo nepatikėjo: socialiniuose tinkluose masiškai plinta vaizdai

Dusetų, Rokiškio taip pat ir Druskininkų savivaldybės bei Lazdijų ir Alytaus rajonų gyventojai socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino pirmojo sniego nuotraukomis. Informacija parengta pagal „Facebook“ puslapio „Orų entuziastai“ medžiagą.
Štai kaip atrodė pirmasis sniegas
„Orų entuziastų“ puslapyje Almantas Stukas pasidalino vaizdo įrašu, kuriame matyti krentančios snaigės
„Rokiškis. 2026-11-11 9h30. +2°C“, – praneša A. Stukas.
Alytaus rajono gyventoja Alė Kasiulevičienė „Facebook“ grupėje taip pat pasidalino nuotraukomis.
„Alytaus raj. 2026.11.11. 8:30. +1°“, – pranešė ji.
O Druskininkų savivaldybėje – įspūdingi vaizdai. Greta Daugelytė pasidalino vaizdo įrašu apie Druskininkų savivaldybėje iškritusį sniegą. Vaizdai buvo užfiksuoti šiandien, lapkričio 11 d.
Antradienį, lapkričio 10 d. 23.40 val. Seirijuose, Lazdijų rajone pirmieji žiemą primenantys vaizdai. Vaizdo įrašą užfiksavo Rasa Vai.
„Orų entuziastų“ grupėje gyventojas Rimvydas Davanauskas pasidalino šiandieniniais sniego vaizdais iš Dusetų.
Savaitės orų prognozė
Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pranešė, kokie orai laukia ateinančią savaitę.
Trečiadienį, lapkričio 11 -osios naktį krituliai – pietiniuose, pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose vyraus šlapdriba, čia krituliuose matomumas blogės, kai kur bus slidu, vakariniam pakraštuke lietus su šlapdriba maišysis (daugiausia rytą). Dieną protarpiais krituliai, jau daugiausia lietus, gausesnis pavakare vakariniuose , šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 2–5 m/s, dieną pietinių krypčių 5–10 m/s. Nakties pradžioje –2°C ir +3°C, pajūryje 4–6°C, dieną 4–7°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 12 -osios naktį palis vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke, daug kur rūkai nusidrieks, silpnai šąlant kai kur bus slidu, dieną protarpiais krituliai, daugiausia lietus, gausesnis pavakare vakariniuose, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 6–11 m/s, pajūryje pietų, pietvakarių 8–13 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s. Naktį minus 1 plius 1°C, pajūryje 2–4°C, dieną 2–4°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose, pajūryje 5–7°C.
Penktadienį, lapkričio 13 d. protarpiais krituliai (lietus su šlapdriba maišysis). Vėjas naktį pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s gūsiai 15–17 m/s. Naktį 1-4°C, dieną plius 2–6°C.
Šeštadienį, lapkričio 14 d. protarpiais nedideli krituliai, daugiausia lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 2–4°C, pajūryje 5–7°C, dieną plius 4–6°C.
Sekmadienį, lapkričio 15-osios naktį šiek tiek palis vakariniam pakraštuke, dieną be lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį plius 1–3°C, pietiniuose rajonuose 0 ir –2°C, pajūryje 4–6°C, dieną 4–7°C, šilčiausia pajūryje.
Pirmadienį, lapkričio 16 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas pietų 7–12m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį 0 ir –3°C, pajūryje plius 1-3°C, dieną plius 2–6°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke.
Antradienį, lapkričio 17 d. lietus. Vėjas pietų naktį 6–11 m/s, dieną 2–6 m/s. Naktį plius 2–4°C, pajūryje apie plius 6°C, dieną plius 3–7°C.
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