Žinia turintiems nuolaidų korteles: šie gyventojai parduotuvėse turės mokėti brangiau?

Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kokios nuolaidos prieinamos pirkėjams, kurie naudojasi parduotuvių programėlėmis.
Be „Lidl“ programėlės dalis nuolaidų neprieinama
„Lidl“ iš kitų prekybos tinklų išsiskiria tuo, kad dalis specialių pasiūlymų skirta tik „Lidl Plus“ programėlės naudotojams.
Neturintys programėlės negali pasinaudoti skaitmeniniais kuponais, papildomomis nuolaidomis už pasiektus mėnesio apsipirkimo tikslus ar žaidimo „Trink ir laimėk“ pasiūlymais.
„Lidl“ korporatyvinių reikalų komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė paaiškina, kad norint gauti šias nuolaidas, kuponus būtina aktyvuoti programėlėje, o kasoje nuskenuoti skaitmeninę lojalumo kortelę.
„Pasiekus tam tikrus mėnesio tikslus, klientams suteikiamas papildomas specialus kuponas ar kita nauda“, – nurodo ji.
Vis dėlto apsipirkti pigiau gali ir programėlės neturintys pirkėjai. Jiems galioja savaitiniuose leidiniuose skelbiamos akcijos, teminių savaičių pasiūlymai ir bendros nuolaidos.
Programėlėje pirkėjai taip pat gali rasti asmeniškai jiems pritaikytų nuolaidų pagal tai, kokias prekes dažniausiai perka. Tokie pasiūlymai pateikiami tik sutikusiems, kad jų apsipirkimo duomenys būtų analizuojami.
Papildomas „Iki“ nuolaidas galima gauti ir be telefono
„Iki“ programėlėje pirkėjams prieinamos „Pigintuvo“ nuolaidos, asmeniniai pasiūlymai ir specialūs kuponai, tačiau norint jais pasinaudoti, išmanusis telefonas nėra būtinas.
Prekybos tinklo komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė paaiškina, kad visose „Iki“ parduotuvėse įrengti planšetiniai kompiuteriai, kuriuose pirkėjai gali prisijungti prie savo lojalumo paskyros.
Juose galima peržiūrėti asmeninius pasiūlymus, atsispausdinti kuponus, leidžiančius tam tikras prekes įsigyti už 1 centą, ir pasinaudoti „Pigintuvo“ nuolaidomis.
„Mūsų pirkėjų tarpe yra daug senjorų, todėl mums svarbu, kad „Iki“ lojalumo programos naudos būtų lengvai pasiekiamos kiekvienam.
Matome, kad vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių aktyviai naudojasi programėle, todėl siekiame pasiūlyti patogias alternatyvas ir tiems, kurie neturi išmanaus telefono“, – komentuoja G. Kitovė.
Vis dėlto pirkėjams svarbu žinoti, kad ne visos nuolaidos pritaikomos automatiškai. Įprastoms akcijoms užtenka nuskenuoti lojalumo kortelę, tačiau „Pigintuvo“ ir asmeninius pasiūlymus reikia aktyvuoti.
Asmeninės nuolaidos sudaromos pagal pirkėjo apsipirkimo įpročius ir atnaujinamos kiekvieną savaitę.
„Iki“ duomenys rodo, kad beveik 80 proc. apsipirkimų atliekama pasinaudojant lojalumo nuolaidomis.
Anot G. Kitovės, aktyviai besinaudojantys lojalumo programos pasiūlymais pirkėjai per mėnesį gali sutaupyti nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų eurų. Vis dėlto konkreti suma priklauso nuo pirkinių krepšelio ir naudojamų nuolaidų.
„Rimi“ kuponus reikia aktyvuoti prieš apsiperkant
„Rimi“ pirkėjai įprastomis lojalumo nuolaidomis gali naudotis tiek su fizine „Mano Rimi“ kortele, tiek su programėle.
Prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė paaiškina, kad asmeninius pasiūlymus galima peržiūrėti ir interneto svetainėje arba parduotuvėse esančiuose lojalumo kortelių terminaluose.
Tokie terminalai įrengti visose „Rimi“ parduotuvėse, išskyrus mažiausias „Rimi Express“ parduotuves.
Tačiau norint pasinaudoti kai kuriomis nuolaidomis svarbu nepavėluoti jų aktyvuoti.
„Jeigu pasiūlymas pažymėtas kaip kuponas, pirkėjas turi jį aktyvuoti pats, ir tai būtina padaryti dar prieš pradedant skenuoti pirmąją pirkinių krepšelio prekę.
Tai ypač svarbu naudojant vienkartinius kuponus, pavyzdžiui, nuolaidą visam pirkinių krepšeliui“, – paaiškina L. Lesauskaitė-Remeikė.
Asmeniniai pasiūlymai veikia kiek kitaip. Jie atnaujinami kiekvieną antradienį ir tampa aktyvūs, kai pirkėjas juos peržiūri savo paskyroje. Papildomai spausti aktyvavimo mygtuko nereikia.
Atskirai reikia aktyvuoti ir „Mano apdovanojimų“ žaidimuose gautus apdovanojimus.
Ar „Maxima“ programėlėje taikomos didesnės nuolaidos nei su „Ačiū“ kortele?
„Maximos“ pirkėjams dėl nuolaidų programėlės įsidiegti nebūtina.
„Sutaupymas naudojantis „Ačiū“ lojalumo programa nepriklauso nuo kortelės formato – tiek fizinę, tiek skaitmeninę kortelę naudojantiems pirkėjams taikomos tos pačios nuolaidos“, – nurodo prekybos tinklo ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.
Be to, pasiūlymai kasoje pritaikomi automatiškai, todėl pirkėjams nereikia aktyvuoti atskirų kuponų.
Išimtis yra Mažylių klubo pasiūlymai. Norint pasinaudoti jais, būtina tapti klubo nariu, tačiau užsiregistruoti galima ne tik programėlėje, bet ir „Maximos“ interneto svetainėje.
Pasak E. Vareikytės, programėlė pirmiausia skirta patogesniam apsipirkimui. Joje galima peržiūrėti kvitus, pirkinių sąrašus ir sukauptas nuolaidas, o susiejus mokėjimo kortelę – atsiskaityti už pirkinius.
Prekybos tinklo duomenimis, skaitmenine kortele naudojasi daugiau nei keturi iš dešimties lojalumo kortelių turėtojų, o programėlę kas mėnesį vidutiniškai atidaro apie 630 tūkst. pirkėjų.
„Norfa“ papildomų nuolaidų programėlėje atsisakė
„Norfos“ pirkėjai taip pat nepraranda nuolaidų, jeigu naudojasi tik fizine lojalumo kortele.
Prekybos tinklo atstovas spaudai Darius Ryliškis informuoja, kad šiuo metu programėlės naudotojams išskirtinių nuolaidų nėra.
Anksčiau programėlės turėtojams buvo taikomi papildomi pasiūlymai, tačiau šį rudenį jų atsisakyta. O ar tokios akcijos sugrįš, kol kas nenuspręsta.
„Visi „Norfos“ pirkėjai gali naudotis vienodomis nuolaidomis nepriklausomai nuo to, ar jie naudoja virtualią kortelę telefone, ar fizinę plastikinę jos versiją“, – komentuoja D. Ryliškis.
Naudojantis „Norfos“ lojalumo kortele taikoma momentinė nuolaida, kuri gali siekti iki 11 proc. įsigyjamų prekių vertės.
„Norfos“ duomenimis, lojalumo kortele aktyviai naudojasi daugiau kaip 1,1 mln. pirkėjų. 2025 m. jiems suteikta beveik 65 mln. eurų nuolaidų, o apsipirkimai su lojalumo kortelėmis sudarė 83,52 proc. bendrovės apyvartos.
Vidutinio programėlės naudotojų sutaupymo prekybos tinklas atskirai neskaičiuoja, nes visiems lojalumo programos dalyviams galioja ta pati nuolaidų sistema.