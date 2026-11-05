Perspėja visus: dėl šios klaidos už prekes pareikalaus susimokėti dar kartą

Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi skaitytojas Pranas (tikrasis vardas redakcijai žinomas), kuris pasipiktino siuntų pristatymo bendrovės „Omniva“ darbu.
Vyras pasakoja, kad prieš atsiimdamas internetu užsakytas prekes iš paštomato sulaukė reikalavimo sumokėti dar 2,72 euro.
Suma nedidelė, tačiau skaitytojas vis tiek nesuprato, kodėl turi mokėti papildomai.
„Kiek tokių, kurie tiesiog nesusimąsto ir sumoka“
Pranas užsisakė drabužių iš internetinės parduotuvės, o prekės buvo siunčiamos iš Vokietijos.
Dar prieš siuntai atvykstant į Lietuvą vyras pakeitė pristatymo vietą ir pasirinko siuntą atsiimti netoli darbovietės esančiame paštomate. Tačiau pristatymo dieną jam paskambinęs kurjeris paaiškino, kad informacijos apie šį pakeitimą nemato.
Vis dėlto siunta buvo pristatyta į paštomatą.
Tačiau prieš atsiimdamas siuntą Pranas elektroniniu paštu gavo pranešimą, kad turi sumokėti 2,72 euro išperkamąjį mokestį.
„Tikrai ne esmė tie 2 eurai ir 72 centai, bet pats principas. Kas būtų, jei aš būčiau net nemėginęs įminti slėpinio, iš kur čia tas papildomas mokestis man prisidėjo?
Kiek tokių, kurie tiesiog nesusimąsto ir sumoka?“ – piktinosi skaitytojas.
Vyras pirmiausia kreipėsi į internetinę parduotuvę, iš kurios pirko prekes. Jos atstovai patvirtino, kad už pristatymą jau sumokėta.
Tada jis susisiekė su „Omniva“, kurios darbuotojas, pasak skaitytojo, paaiškino, kad mokestis atsirado dėl sistemos klaidos.
Pranui buvo pasiūlyta palaukti, kol siunta bus iš naujo įdėta į paštomatą, arba sumokėti mokestį ir vėliau kreiptis dėl pinigų grąžinimo.
Galiausiai problemą pavyko išspręsti ir vyras siuntą atsiėmė tą pačią dieną, papildomai nemokėdamas.
„Omniva“ paaiškino, kodėl atsirado papildomas mokestis
„Omniva“ komunikacijos specialistė Liepa Žvaliauskaitė patvirtino, kad papildomas mokestis Pranui buvo pritaikytas per klaidą.
Anot jos, tikrinant siuntos pristatymo aplinkybes nustatyta, kad ji netyčia buvo peradresuota antrą kartą. Dėl to sistema automatiškai pritaikė papildomą mokestį.
„Klientui susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo komanda, situacija buvo išspręsta – siunta perkelta į kitą paštomato skyrelį, o peradresavimo mokesčio mokėti nereikėjo“, – paaiškino L. Žvaliauskaitė.
Bendrovės atstovė atsiprašė kliento už patirtus nepatogumus ir nurodė, kad neteisingo apmokestinimo atvejai pasitaiko retai.
Jeigu klientas nepagrįstai pritaikytą mokestį jau sumokėjo, „Omniva“ nurodo, kad pinigus grąžina, klientams užpildžius pinigų grąžinimo formą.
Kada už siuntos peradresavimą reikia mokėti?
L. Žvaliauskaitė paaiškino, kad „Omniva“ klientai gali keisti siuntos pristatymo vietą ar būdą naudodamiesi bendrovės savitarna. Tačiau ne visais atvejais ši paslauga nemokama.
„Pirmasis siuntos peradresavimas iš pristatymo adreso į paštomatą yra nemokamas, jei jis atliekamas iki siuntai pasiekiant mūsų skirstymo centrą.
Papildomas mokestis pagal galiojantį kainoraštį gali būti taikomas, jei klientas siuntą peradresuoja pakartotinai arba peradresavimas atliekamas jau po siuntos skirstymo“, – pridūrė bendrovės atstovė.
Todėl prieš keičiant siuntos pristatymo vietą klientams svarbu pasitikrinti, ar už šią paslaugą nereikės mokėti papildomai.
Kuo skiriasi išperkamasis ir peradresavimo mokestis?
Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) paaiškino, kad siuntų pristatymo bendrovės gali taikyti papildomus mokesčius, tačiau jie turi būti numatyti paslaugų teikimo sąlygose ir kainoraštyje.
„Pašto paslaugos teikėjas gali taikyti papildomą mokestį už papildomai pasirinktą paslaugą, pavyzdžiui, siuntos peradresavimą, jei toks mokestis numatytas paslaugos teikimo sąlygose ir kainoraštyje“, – nurodė tarnyba.
RRT atkreipė dėmesį, kad svarbu atskirti mokestį už siuntos peradresavimą nuo išperkamojo mokesčio, kuris buvo nurodytas Prano gautame pranešime.
Išperkamasis mokestis yra suma, kurią gavėjas turi sumokėti už pačią siuntą ją atsiimdamas. Šiuos pinigus siuntų pristatymo bendrovė surenka ir perduoda siuntėjui.
Tuo metu peradresavimo mokestis gali būti taikomas už papildomai pasirinktą siuntos pristatymo vietos pakeitimą.
Ką daryti, jei už siuntą prašo sumokėti papildomai?
Jeigu gyventojas mano, kad papildomas mokestis pritaikytas nepagrįstai, RRT pirmiausia rekomenduoja kreiptis į siuntų pristatymo bendrovę ir paprašyti paaiškinti, už ką reikia mokėti.
Jei siuntos pristatymą organizavo pardavėjas, apie problemą reikėtų informuoti ir jį.
Tarnyba taip pat atskleidė, kad anksčiau nagrinėjo ginčą dėl tokio paties dydžio (2,72 euro) „Omniva“ pritaikyto peradresavimo mokesčio.
Tąkart siunta buvo pristatyta ne ant jos nurodytu adresu, o į bendrovės sistemoje pažymėtą prioritetinį paštomatą.
RRT įvertino ginčo aplinkybes bei viešai skelbtas „Omniva“ sąlygas ir nusprendė, kad vartotojas galėjo pagrįstai tikėtis siuntos pristatymo nurodytu adresu.
Todėl gyventojo reikalavimas grąžinti 2,72 euro buvo patenkintas.