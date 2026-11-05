Trumpo žodžiai Lietuvai įžiebė viltį, bet politikai nieko nedaro jau visą mėnesį: „Kalk geležį, kol karšta“

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Lygiai prieš mėnesį, spalio 5-ąją, Donaldas Trumpas sulaukė klausimo, ką mano apie nuolatinės Amerikos karių bazės įkūrimą Lietuvoje. D. Trumpas leptelėjo, kad tai apsvarstys, ir pagyrė lietuvius, o po tokių žodžių sukruto ir mūsų politikai.
Tačiau mėnuo praėjo, o namų darbų Krašto apsaugos ministerija dar nepadarė. Amerikiečių saugumo garantijos, o ypač jų kariai Lietuvoje, politikų ir ekspertų laikomi stipriausiu ir geriausiu atgrasymu rusams, kad šie net negalvotų žengti į mūsų žemę. Bet lietuviška biurokratija atrodo galingesnė už didžiausius norus.
„Tokiais atvejais galima sakyti, kad yra prioritetų problema. Nėra aiškios lyderystės, kad ministras pasakytų: duodu 10 dienų, komanda, paruoškite paketą. Jeigu ir nevažiuosiu, aš paskambinsiu Pete’ui Hegsethui ir pristatysiu, kad mes turime tokį, duokite susitikimą, norėsime plačiau papasakoti, kokį pasiūlymų paketą esame parengę. Taip daroma politika“, – komentuoja Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Tai blogai. Nes, aišku, tie D. Trumpo žodžiai, mano spėjimu, kiti gali manyti kitaip, yra spontaniški, jis labai dažnai tokiose situacijose ko tik nepasako, bet reikia naudotis, gaudyti už liežuvio, ir jeigu šiuo atveju tie žodžiai buvo pasakyti, tai jie kažkiek jį įpareigoja, jie vieši. Ir mums reikėtų kuo pozityvesnėje šviesoje dabar suformuluoti pasiūlymą, ir jau, aišku, reikėjo tą padaryti, mėnuo yra per ilgas laikas. Kalk geležį, kol karšta“, – sako „Nacionalinio susivienijimo“ pirmininkas Vytautas Sinica.
R. Kaunas: darbai atliekami
Tik klausimas, ar tik mūsų politikai ir valdininkai nevėluoja. Pentagono pareigūnai ir planuotojai iki lapkričio 6 d. turi politikams pateikti savo siūlymus, kur, kaip ir kiek Europoje palikti Amerikos karių. O politikai apsispręsti žada iki gruodžio vidurio.
„Ne tik išsiųsti reikia, reikia nuvažiuoti ir pristatyti. Čia dar svarbiau yra. Norint pristatyti, reikia pristatyti tinkamiems žmonėms, kurie priima sprendimus. Tai šiuo atveju klausimas, ar ministras R. Kaunas gauna priėjimą prie tų, kurie priima sprendimus. Tai šiuo atveju yra Pentagono vadovas arba jo pavaduotojai. Tai dabar klausimas, kada pas jį suplanuotas vizitas“, – komentuoja L. Kasčiūnas.
„Susitikimai suplanuoti, rimtesni pokalbiai šia tema? Kada į Vašingtoną skrisite? – Neskubėkime, aš neseniai grįžau iš Vašingtono. Dabar po grįžimo iš Vašingtono mes atliekame darbus, kuriuos sutarėme, kad padarysime“, – teigia ministras R. Kaunas.
Kitaip tariant, konkretaus Lietuvos pasiūlymų paketo pristatymas Vašingtone dar nesuplanuotas.
Ir nors apie nuolatinę bazę svajojame senokai, panašu, kad nieko rimčiau iki šiol dėl to nedarėme ir patys. Todėl dabar viskas ir užtrunka.
Bet premjeras Mindaugas Sinkevičius darbų tempo nekritikuoja. Ir sako, kad jau dabar turime dar vieną gerą žinią – prie tūkstančio anksčiau suplanuotų rotacijos karių gausime dar papildomai.
„Ką šiandien žinome, tai, man atrodo, dar papildomai 50 karių iš Lenkijos bus perdislokuota į Pabradę. Kaip „ant viršaus“, prie to, kas atkeliauja lapkritį. Kas yra gera žinia, sąjungininkai, JAV, matyt, mūsų partnerystę vertina“, – sako M. Sinkevičius.
Amerikos karių rotacijos vyksta kas 9 mėnesius, įprastai jos būna nepertraukiamos, bet, kaip parodė šie metai, rotaciją baigę kariai birželį išvyko, o nauja rotacija nebuvo paskirta, todėl vasarą normalių Amerikos pajėgų Lietuvoje nebuvo.
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